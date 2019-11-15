Курс валют на 15 листопада: долар і євро втратили у ціні
На п'ятницю, 15 листопада, Національний банк України встановив офіційний курс гривні щодо американського долара та євро. Американська і європейська валюти знову подешевшали.
Як повідомив Національний банк України на своєму офіційному сайті, 15 листопада ціна американського долара становитиме 24 гривні 24 копійки.
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Це на 8 копійок дешевше, аніж було попереднього банківського дня – 14 листопада.
Водночас, головна валюта Євросоюзу втратила у ціні щодо гривні трішки суттєвіше – 10 копійок.
Тож у п'ятницю за один євро доведеться віддати 26 гривень 66 копійок.
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