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      Курс валют на 15 листопада: долар і євро втратили у ціні

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      Курс долара, євро – курс валют НБУ на сьогодні 15 листопада 2019
      Курс валют НБУ на 15 листопада / vsim.ua

      На п'ятницю, 15 листопада, Національний банк України встановив офіційний курс гривні щодо американського долара та євро. Американська і європейська валюти знову подешевшали.

      Як повідомив Національний банк України на своєму офіційному сайті, 15 листопада ціна американського долара становитиме 24 гривні 24 копійки.

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      Це на 8 копійок дешевше, аніж було попереднього банківського дня – 14 листопада.

      Водночас, головна валюта Євросоюзу втратила у ціні щодо гривні трішки суттєвіше – 10 копійок.

      Тож у п'ятницю за один євро доведеться віддати 26 гривень 66 копійок.

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      Автор: Лія Бонавська
      Теги: Новини України Долар Долар-Гривня Євро Гривня Валюта Курси валют
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