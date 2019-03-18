Курс валют на 18 березня: долар та євро різко зросли

На понеділок, 18 березня, Національний банк України встановив офіційний курс гривні щодо американського долара та євро. Обидві валюти значно додали у ціні.

.Як на своєму сайті повідомляє НБУ, 18 березня ціна американського долара становитиме 27 гривень та 1 копійку.

Читайте також: Чи буде курс гривні знову коливатися: пояснення фінансиста

Зазначимо, що це на 30 копійок більше, аніж попереднього банківського дня.

Із європейською валютою така ж ситуація. Вона подорожчала ще більше – на 37 копійок. Тепер за євро доведеться віддати 30 гривень та 54 копійки.