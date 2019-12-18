Курс валют на 18 грудня: долар дешевшає, євро дорожчає

На середу, 18 грудня, Національний банк України встановив офіційний курс гривні щодо американського долара та євро. Долар трохи втратив у ціні, а євро – навпаки.

За даними на офіційному сайті НБУ, американська валюта втратила у ціні дві копійки, якщо порівнювати із попереднім банківським днем.

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Тепер американський "зелений" можна буде придбати за 23 долари 47 копійок.

Євро трохи подорожчав – набрав 2 копійки. Тепер його ціна – 26 гривень 20 копійок.

Зазначимо, українці вважають. що найвигідніше і найбезпечніше зберігати свої грошові заощадження у доларах США. Таку думку мали 37% українців. Це на 6% менше, ніж рік тому.

В якій валюті найкраще зберігати заощадження – опитування