Курс валют на 19 липня: євро та долар суттєво дорожчають
На п'ятницю, 19 липня, Національний банк України встановив офіційний курс гривні щодо американського долара та євро. Головні Валюти США та Європейського Союзу відчутно посилюють свої позиції.
Так, згідно з даними нацрегуляртора, у п'ятницю за "зелений" доведеться заплатити 26 гривень та 3 копійки.
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Це на 17 копійок дорожче, якщо порівнювати з курсом попереднього банківського дня.
Так само відчутно зріс і курс євро. 19 липня він коштуватиме 29 гривень і 20 копійок, що рівно на 20 копійок дорожче, ніж у переддень.
Джерело: 24 канал
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