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      Курс валют на 19 липня: євро та долар суттєво дорожчають

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      Курс долара, євро – курс валют НБУ на сьогодні 19 липня 2019
      Яким буде курс валют від НБУ на 19 липня / politeka.net

      На п'ятницю, 19 липня, Національний банк України встановив офіційний курс гривні щодо американського долара та євро. Головні Валюти США та Європейського Союзу відчутно посилюють свої позиції.

      Так, згідно з даними нацрегуляртора, у п'ятницю за "зелений" доведеться заплатити 26 гривень та 3 копійки.

      Важливо: Курс долара в Україні: прогноз на тиждень

      Це на 17 копійок дорожче, якщо порівнювати з курсом попереднього банківського дня.

      Так само відчутно зріс і курс євро. 19 липня він коштуватиме 29 гривень і 20 копійок, що рівно на 20 копійок дорожче, ніж у переддень.

      blog_ava
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      Теги: Новини України Гривня Євро Долар Долар-Гривня Курси валют Валюта
      Джерело: 24 канал
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