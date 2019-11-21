Курс валют на 21 листопада: євро та долар знову послабили позиції

На четвер, 21 листопада, Національний банк України встановив офіційний курс гривні щодо американського долара та євро. Згідно з офіційними даними держрегулятора, як американська, так і європейська валюти дещо впали у ціні.

Відповідно до даних НБУ, 21 листопада за один американський долар доведеться викласти 24,18 гривні.

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Це на 2 копійки менше, аніж було попереднього банківського дня.

Євро, зі свого боку, також подешевшав, проте вже на 7 копійок, якщо порівнювати, з курсом на середу, 20 листопада.

Таким чином, у четвер ціна євро становитиме 26,74 гривні.