Курс валют на 21 грудня: євро пробив позначку у 33 гривні

На четвер, 21 грудня, Національний банк України встановив офіційний курс гривні щодо американського долара та євро.

Згідно з повідомленням на сайті державного регулятора, курс топ-валют у четвер, 21 грудня, зазнав незначних змін у порівнянні з попереднім банківським днем.

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Так долар став дешевшим на дві копійки і коштуватиме 27 гривень 86 копійок.

У той же час євро додав у ціні чотири копійки і досяг позначки 33 гривні.