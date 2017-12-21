Курс валют на 21 грудня: євро пробив позначку у 33 гривні
08:30, сьогодні 306 Читать новость на русском
На четвер, 21 грудня, Національний банк України встановив офіційний курс гривні щодо американського долара та євро.
Згідно з повідомленням на сайті державного регулятора, курс топ-валют у четвер, 21 грудня, зазнав незначних змін у порівнянні з попереднім банківським днем.
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Так долар став дешевшим на дві копійки і коштуватиме 27 гривень 86 копійок.
У той же час євро додав у ціні чотири копійки і досяг позначки 33 гривні.
Джерело: 24 Канал
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