Курс валют на 22 жовтня: долар дещо подешевшав, а євро – без змін

На вівторок, 22 жовтня, Національний банк України встановив офіційний курс гривні щодо американського долара та євро. Головні валюти США та Євросоюзу припинили своє зростання, а долар навіть втратив кілька копійок.

Згідно з прогнозом державного резулятора, у вівторок долар коштуватиме 24 гривні 98 копійок. Зверніть увагу! Бюджет-2020: який курс долара прогнозує Рада Таким чином "вічнозелений" втратить у своїй ціні 6 копійок, якщо порівнювати з попереднім банківським днем – 21 жовтня. Натомість курс євро просто застиг на місці – у вівторок він коштуватиме 27 гривень 90 копійок, як і коштував у понеділок.