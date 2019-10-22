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      Курс валют на 22 жовтня: долар дещо подешевшав, а євро – без змін

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      Курс долара, євро – курс валют НБУ на сьогодні 22 жовтня 2019
      Курс валют НБУ на 22 жовтня / stocksnap.io

      На вівторок, 22 жовтня, Національний банк України встановив офіційний курс гривні щодо американського долара та євро. Головні валюти США та Євросоюзу припинили своє зростання, а долар навіть втратив кілька копійок.

      Згідно з прогнозом державного резулятора, у вівторок долар коштуватиме 24 гривні 98 копійок.

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      Таким чином "вічнозелений" втратить у своїй ціні 6 копійок, якщо порівнювати з попереднім банківським днем – 21 жовтня.

      Натомість курс євро просто застиг на місці – у вівторок він коштуватиме 27 гривень 90 копійок, як і коштував у понеділок.

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      Автор: Василь Денисюк
      Теги: Новини України Валюта Курси валют Євро Долар Долар-Гривня Гривня НБУ
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