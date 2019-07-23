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      Курс валют на 23 липня: євро та долар знову впали в ціні

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      Курс долара, євро – курс валют НБУ на 23 липня 2019
      Курс валют НБУ на 23 липня / gettyimages.com

      На вівторок, 23 липня, Національний банк України встановив офіційний курс гривні щодо американського долара та євро. Обидві світові валюти вкотре помітно втратили у ціні щодо українських грошей.

      Згідно з даними національного регулятора, у вівторок, 23 липня, за "зелений" доведеться віддати 25 гривень та 64 копійки.

      Зверніть увагу: Парламентські вибори й економіка – що буде з цінами, гривнею, зарплатами

      Це на 18 копійок менше, аніж попереднього банківського дня (22 липня).

      Також помітно впав курс євро. У понеділок він коштував 28 гривень і 98 копійок, а от у вівторок – вже 28 гривень і 76 копійок.

      Тож курс євровалюти щодо гривні став на 22 копійки нижчим.

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      Теги: Новини України Євро Валюта Гривня Долар-Гривня Долар Курси валют НБУ
      Джерело: 24 канал
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