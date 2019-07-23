Курс валют на 23 липня: євро та долар знову впали в ціні

На вівторок, 23 липня, Національний банк України встановив офіційний курс гривні щодо американського долара та євро. Обидві світові валюти вкотре помітно втратили у ціні щодо українських грошей.

Згідно з даними національного регулятора, у вівторок, 23 липня, за "зелений" доведеться віддати 25 гривень та 64 копійки.

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Це на 18 копійок менше, аніж попереднього банківського дня (22 липня).

Також помітно впав курс євро. У понеділок він коштував 28 гривень і 98 копійок, а от у вівторок – вже 28 гривень і 76 копійок.

Тож курс євровалюти щодо гривні став на 22 копійки нижчим.