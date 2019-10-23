Курс валют на 23 жовтня: гривня впевнено зміцнюється щодо євро і долара
На середу, 23 жовтня, Національний банк України встановив офіційний курс гривні щодо американського долара та євро. Після тривалого падіння курсу українська гривня відчутно зміцнює свої позиції.
Згідно з прогнозом НБУ, у середу вартість одного долара становитиме 24 гривні 84 копійки.
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Таким чином "вічнозелений" втратить у своїй вартості 14 копійок, якщо порівнювати з попереднім банківським днем – 22 жовтня.
Водночас євро втратить у своїй вартості ще більше – одразу 25 копійок. Відтак 23 жовтня головна валюта Євросоюзу коштуватиме 27 гривень 65 копійок.
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