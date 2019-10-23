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      Курс валют на 23 жовтня: гривня впевнено зміцнюється щодо євро і долара

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      Курс долара, євро – курс валют НБУ на сьогодні 23 жовтня 2019
      Курс валют НБУ на 23 жовтня / glavred.info

      На середу, 23 жовтня, Національний банк України встановив офіційний курс гривні щодо американського долара та євро. Після тривалого падіння курсу українська гривня відчутно зміцнює свої позиції.

      Згідно з прогнозом НБУ, у середу вартість одного долара становитиме 24 гривні 84 копійки.

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      Таким чином "вічнозелений" втратить у своїй вартості 14 копійок, якщо порівнювати з попереднім банківським днем – 22 жовтня.

      Водночас євро втратить у своїй вартості ще більше – одразу 25 копійок. Відтак 23 жовтня головна валюта Євросоюзу коштуватиме 27 гривень 65 копійок.

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      Автор: Василь Денисюк
      Теги: Новини України Валюта Курси валют Долар Долар-Гривня Гривня Євро
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