Курс валют на 24 травня: євро падає в ціні, долар подорожчав
На четвер, 24 травня, Національний банк України встановив офіційний курс гривні щодо американського долара та євро. Головна валюта ЄС падає в ціні, а от американський долар дещо подорожчав.
За даними сайту НБУ, у порівнянні з попереднім банківським днем долар зріс у ціні на 1 копійку.
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24 травня його офіційний курс становитиме 26 гривень 8 копійок.
А ось євро суттєво знизиться у ціні. У порівнянні з попереднім днем, він впаде на 21 копійку.
Його офіційний курс у четвер становитиме 30 гривень 53 копійки.
Джерело: 24 Канал
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