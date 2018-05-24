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Курс валют на 24 травня: євро падає в ціні, долар подорожчав

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Курс валют НБУ на 24 травня
Курс валют НБУ на 24 травня / wsj.com

На четвер, 24 травня, Національний банк України встановив офіційний курс гривні щодо американського долара та євро. Головна валюта ЄС падає в ціні, а от американський долар дещо подорожчав.

За даними сайту НБУ, у порівнянні з попереднім банківським днем долар зріс у ціні на 1 копійку.

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24 травня його офіційний курс становитиме 26 гривень 8 копійок.

А ось євро суттєво знизиться у ціні. У порівнянні з попереднім днем, він впаде на 21 копійку.

Його офіційний курс у четвер становитиме 30 гривень 53 копійки.

Теги: Новини України Гривня Долар-Гривня Долар євро НБУ Валюта Курси валют
Джерело: 24 Канал
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