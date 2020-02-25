Курс валют на 25 лютого: долар та євро трохи подорожчали

На вівторок, 25 лютого, Національний банк України встановив офіційний курс гривні до долара та євро. Гривня дещо послабшала щодо обох валют.

Як інформує НБУ на своєму сайті, 25 лютого вартість американської валюти становитиме 24 гривні 50 копійок. Це на 5 копійок більше, ніж було попереднього банківського дня.

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За головну валюту Євросоюзу у вівторок слід віддати 26 гривень 51 копійку. Тобто на 10 копійок більше, ніж було 24 лютого.

Що відомо про коливання курсу валюти у 2020 році

У січні валюта почала відчутно дорожчати. Впродовж першого місяця 2020 року вартість американської валюти зросла на понад 1 гривню, європейської – на 90 копійок.

На початку лютого вартість обидвох валют продовжила зростати. Долар перетнув позначку у 25 гривень, а ціна одного євро наблизилась до 28 гривень. Однак вже з середини місяця валюта трохи здешевшала. Наразі тримається на рівні 24,5 гривні за долар і 26,5 гривні за євро.

Як розповів у коментарі 24 каналу директор Інституту соціально-економічної трансформації Ілля Несходовський, через низку факторів сезонне падіння гривні відбулося не в листопаді – грудні, а в січні 2020 року.

У попередні роки завжди падіння гривні припадало на листопад – грудень – січень. У 2019 році це не відбулося. Через гарний врожай заходило багато нерезидентів, які пропонували валюту. І ціни на енергоносії. Зараз ціни на газ і бензин є дуже низькими. Можливо, в жовтні знову буде падіння гривні. Через сезонність,

– зауважив експерт.

Важливо! Відповідно до прогнозів Мінекономіки та експертів, середньорічний обмінний курс у 2020 році становитиме приблизно 27 гривень за один долар.

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Статистика курсу гривні до долара за останні 13 років / Інфографіка 24 каналу