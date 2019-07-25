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      Курс валют на 25 липня: долар та євро знову впали в ціні

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      Курс долара, євро – курс валют НБУ на сьогодні 25 липня 2019
      Курс валют НБУ на 25 липня / unsplash.com

      На четвер, 25 липня, Національний банк України встановив офіційний курс гривні щодо американського долара та євро. Обидві валюти знову подешевшали.

      За даними на офіційному сайті НБУ, у порівнянні з попереднім банківським днем, американська валюта втратила в ціні 12 копійок. Тож у четвер долар США коштує 25 гривень 51 копійку.

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      Тим часом європейська валюта здешевшала на 22 копійки. Так, вартість 1 євро – 28 гривень 42 копійки.

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      Теги: Новини України Євро Долар-Гривня Гривня Долар Валюта Курси валют НБУ
      Джерело: 24 канал
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