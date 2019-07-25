Курс валют на 25 липня: долар та євро знову впали в ціні
На четвер, 25 липня, Національний банк України встановив офіційний курс гривні щодо американського долара та євро. Обидві валюти знову подешевшали.
За даними на офіційному сайті НБУ, у порівнянні з попереднім банківським днем, американська валюта втратила в ціні 12 копійок. Тож у четвер долар США коштує 25 гривень 51 копійку.
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Тим часом європейська валюта здешевшала на 22 копійки. Так, вартість 1 євро – 28 гривень 42 копійки.
Джерело: 24 канал
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