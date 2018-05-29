Курс валют на 29 травня: долар здорожчав, а євро втратило в ціні
На вівторок, 29 травня, Національний банк України встановив офіційний курс гривні щодо американського долара та євро. Так, американська валюта здорожчала, а європейська втратила в ціні.
За даними на сайті НБУ, у порівнянні із попереднім банківським днем, долар США додав у ціні 4 копійки. Тож вартість "зеленого" у вівторок становить 26 гривень 14 копійок.
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Тим часом європейська валюта здешевіла на 9 копійок і у вівторок вартість євро становить 30 гривень 52 копійки.
Джерело: 24 Канал
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