10:23
29 трав 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
Київ
25°C
25°C 13°C
  • середа
    26°C 11°C
  • четвер
    27°C 15°C
  • п'ятниця
    21°C 14°C
детальніше
youtube @24
Loading...
google @24
RSS СТРІЧКА
Загальний RSS
+feedly
Топ новини
+feedly
Відео новини
+feedly
Дивись онлайн онлайн
укр
ЛІГА ЧЕМПІОНІВ ЗБИТИЙ "БОЇНГ 777" СЕРГІЙ СТЕРНЕНКО ОПЕРАЦІЯ ОБ'ЄДНАНИХ СИЛ
Пряма трансляція на
Останні випуски
Вєсті Кремля. Слівкі. Трудолюбний Локоть. Руссотуристо за кордоном
Вєсті Кремля
21:12, 26 травня
Вєсті.UA. Жир. Княжа доба у ВР. Белуччі по-українськи
Вєсті.UA
19:24, 26 травня
Яку велику гру під назвою
ЦРУ
09:00, 25 травня
Порошенко проти BBC: чи справді президент України купив зустріч з Трампом
Підсумки дна
16:00, 26 травня
Згадати Все. Похід у поліклініку
Згадати все
22:49, 25 травня
Телеканал новин 24 Новини Новини України
ЛІГА ЧЕМПІОНІВ ЗБИТИЙ "БОЇНГ 777" СЕРГІЙ СТЕРНЕНКО ОПЕРАЦІЯ ОБ'ЄДНАНИХ СИЛ

Курс валют на 29 травня: долар здорожчав, а євро втратило в ціні

409 Читать новость на русском
Курс валют НБУ на 29 травня
Курс валют НБУ на 29 травня / РБК-Україна

На вівторок, 29 травня, Національний банк України встановив офіційний курс гривні щодо американського долара та євро. Так, американська валюта здорожчала, а європейська втратила в ціні.

За даними на сайті НБУ, у порівнянні із попереднім банківським днем, долар США додав у ціні 4 копійки. Тож вартість "зеленого" у вівторок становить 26 гривень 14 копійок.

Читайте також: Українська криптовалюта Karbo увійшла в топ-10 анонімних криптовалют в світі

Тим часом європейська валюта здешевіла на 9 копійок і у вівторок вартість євро становить 30 гривень 52 копійки.

Теги: Новини України Валюта євро Долар Долар-Гривня Гривня Курси валют
Джерело: 24 Канал
powered by lun.ua
Новини за сьогодні
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter

Вибір редакції

Коментарі
Публікації
Украине важно удержаться от подрыва керченского моста
сьогодні, 08:40 Украине важно удержаться от подрыва керченского моста
Андрій Воропаєв 1969
На Світлодарській дузі українські військові змогли розширити свої позиції
28 травня, 22:01 На Світлодарській дузі українські військові змогли розширити свої позиції
Дід Панас 3088
Чем политический кризис в Италии грозит всему Европейскому союзу
28 травня, 21:01 Чем политический кризис в Италии грозит всему Европейскому союзу
Іван Яковина 1004
Комфортний відпочинок для всієї родини в Україні: топ-5 місць
28 травня, 19:02 Комфортний відпочинок для всієї родини в Україні: топ-5 місць
Анастасія Ковач-Петрушенко 2210
Киев прошел тест на европейскость: как прошла Лига чемпионов
28 травня, 16:01 Киев прошел тест на европейскость: как прошла Лига чемпионов
Юрій Бутусов 3115
Новини
Більше новин
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

Made by
Залиште відгук