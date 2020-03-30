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      Курс валют на 30 березня: гривня дешевшає, але не суттєво

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      Яким буде курс валют від НБУ 28 березня / gettyimages

      На понеділок, 30 березня, Національний банк України встановив офіційний курс гривні до долара та євро. Обидві західні валюти додали у своїй вартості лише декілька копійок.

      За даними національного регулятора, 30 березня за один долар доведеться заплатити 28 гривень 18 копійок.

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      Таким чином "вічнозелений" здорожчав лише на 5 копійок, якщо порівнювати з попереднім банківським днем – 27 березня.

      Загалом з моменту обвалу цін на нафту і запровадження карантину в Україні долар став дорожчим на майже 3,5 гривні.

      Водночас європейська валюта здорожчала ще менше – лише на 4 копійки.

      Таким чином у понеділок вартість одного євро становитиме 30 гривень 90 копійок.

      Євро за останні три тижні теж здійснив величезний стрибок. Головна валюта Європейського Союзу за цей час здорожчала на 3 гривні 20 копійок.

      В обмінниках долар 30 березня можна придбати за 28,45 гривні, продати – 28,30. Євро коштує 31,35 гривні, а продаж європейської валюти – 30,80 гривні.

      сердньорічний курс гривні
      Середньорічний курс гривні щодо долара з 1996 року / інфографіка 24 каналу

      Автор: Василь Денисюк
      Теги: Новини України Курси валют Долар-Гривня Долар Гривня Валюта Євро
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