Курс валют на 30 березня: гривня дешевшає, але не суттєво
На понеділок, 30 березня, Національний банк України встановив офіційний курс гривні до долара та євро. Обидві західні валюти додали у своїй вартості лише декілька копійок.
За даними національного регулятора, 30 березня за один долар доведеться заплатити 28 гривень 18 копійок.
Зверніть увагу Попит на валюту знизився утричі: долар може і не переступити межі у 30 гривень
Таким чином "вічнозелений" здорожчав лише на 5 копійок, якщо порівнювати з попереднім банківським днем – 27 березня.
Загалом з моменту обвалу цін на нафту і запровадження карантину в Україні долар став дорожчим на майже 3,5 гривні.
Водночас європейська валюта здорожчала ще менше – лише на 4 копійки.
Таким чином у понеділок вартість одного євро становитиме 30 гривень 90 копійок.
Євро за останні три тижні теж здійснив величезний стрибок. Головна валюта Європейського Союзу за цей час здорожчала на 3 гривні 20 копійок.
В обмінниках долар 30 березня можна придбати за 28,45 гривні, продати – 28,30. Євро коштує 31,35 гривні, а продаж європейської валюти – 30,80 гривні.
Середньорічний курс гривні щодо долара з 1996 року / інфографіка 24 каналу
Читайте також
-
Офіційно: голова МОЗ Ємець і міністр фінансів Уманський йдуть у відставкусьогодні , 02:14
-
Арахамія хоче, щоб хворі депутати прийшли у Раду в захисних костюмахсьогодні , 08:39
-
"Мозковий центр" – найкраще антикризове рішення урядусьогодні , 08:40
-
Трамп назвав свою "прийнятну межу" кількості жертв коронавірусу у СШАсьогодні , 08:34
-
Період пандемії: як проводять дезінфекцію службових тваринсьогодні , 06:20
-
Криклій, Уманський і Ємець найближчим часом можуть залишити Кабмінсьогодні , 08:01