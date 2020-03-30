Курс валют на 30 березня: гривня дешевшає, але не суттєво

На понеділок, 30 березня, Національний банк України встановив офіційний курс гривні до долара та євро. Обидві західні валюти додали у своїй вартості лише декілька копійок.

За даними національного регулятора, 30 березня за один долар доведеться заплатити 28 гривень 18 копійок.

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Таким чином "вічнозелений" здорожчав лише на 5 копійок, якщо порівнювати з попереднім банківським днем – 27 березня.

Загалом з моменту обвалу цін на нафту і запровадження карантину в Україні долар став дорожчим на майже 3,5 гривні.

Водночас європейська валюта здорожчала ще менше – лише на 4 копійки.

Таким чином у понеділок вартість одного євро становитиме 30 гривень 90 копійок.

Євро за останні три тижні теж здійснив величезний стрибок. Головна валюта Європейського Союзу за цей час здорожчала на 3 гривні 20 копійок.

В обмінниках долар 30 березня можна придбати за 28,45 гривні, продати – 28,30. Євро коштує 31,35 гривні, а продаж європейської валюти – 30,80 гривні.



Середньорічний курс гривні щодо долара з 1996 року / інфографіка 24 каналу