На середу, 31 жовтня, Національний банк України встановив офіційний курс гривні щодо американського долара та євро. Як американська, так і європейська валюти знову впали у ціні.

Згідно з даними на офіційному сайті НБУ, 31 жовтня долар США і євро знову подешевшали.

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Так, американська валюта буде коштувати 28 гривень 16 копійок. Зауважимо, що це на 4 копійки менше, ніж попереднього банківського дня.

Щодо євро, то він також подешевшав. Якщо порівнювати з курсом на вівторок, його ціна стала меншою на 7 копійок.

Відтак, європейська валюта тепер коштуватиме 32 гривні 2 копійки.