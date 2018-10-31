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      Курс валют на 31 жовтня: долар і євро знову дешевшають

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      Курс валют НБУ на 31 жовтня
      Курс валют НБУ на 31 жовтня / mind.ua

      На середу, 31 жовтня, Національний банк України встановив офіційний курс гривні щодо американського долара та євро. Як американська, так і європейська валюти знову впали у ціні.

      Згідно з даними на офіційному сайті НБУ, 31 жовтня долар США і євро знову подешевшали.

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      Так, американська валюта буде коштувати 28 гривень 16 копійок. Зауважимо, що це на 4 копійки менше, ніж попереднього банківського дня.

      Щодо євро, то він також подешевшав. Якщо порівнювати з курсом на вівторок, його ціна стала меншою на 7 копійок.

      Відтак, європейська валюта тепер коштуватиме 32 гривні 2 копійки.

      Теги: Новини України євро Долар Долар-Гривня Гривня Валюта Курси валют
      Джерело: 24 Канал
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