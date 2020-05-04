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      Курс валют на 4 травня: долар трохи подешевшав, а євро додав у ціні

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      Курс долара, євро – курс валют НБУ на сьогодні 4 травня 2020
      Яким буде курс валют від НБУ 4 травня / Фото НБУ // flickr

      На понеділок, 4 травня, Національний банк України встановив офіційний курс гривні до американського долара та євро. Українська валюта залишається вкрай нестабільною. За довгі вихідні "вічнозелений" мінімально подешевшав, а от євро навпаки впало в ціні.

      За даними НБУ, у понеділок, 4 травня, вартість одного долара становить 26 гривень 95 копійок. Тобто на початок тижня його вартість зменшилася на 2 копійки. Зауважимо, що 30 квітня він коштував 26 гривень і 97 копійок.

      Важливо Фондові ринки ростуть попри падіння цін на нафту: як змінилися основні біржові індекси

      Натомість євро подорожчало на 5 копійок. Тепер ціна євро становить 29 гривень 29 копійок, а ще вкінці квітня його вартість складала 29 гривень 24 копійки. 

      Вартість валюти на міжбанку:

      • долар – у межах 26,94 – 26,97 гривні;

      • євро – у межах 29,25 – 29,28 гривні.

      Вартість валюти в обмінниках:

      • В обмінниках за долар доведеться заплатити 27 гривень 5 копійок, а продати – за 27 гривень 17 копійок.

      • Курс євро в обмінниках: 29 гривень 26 копійок купівля, 29 гривень 39 копійок – продаж.

      Що буде з курсом валют?Експерти прогнозують, що гривня продовжуватиме падати. Але не варто чекати долара по 30 гривень. Нацбанк ще має інструменти для стримування курсу. Усе залежатиме від подальших цін на нафту, ситуації з коронавірусом та фондовими ринками. Однак у випадку фінансової кризи можливий обвал гривні.

      Як змінювався середньорічний курс долара
      Як змінювався середньорічний курс долара / Інфографіка 24 каналу

      Автор: Альона Захарова
      Теги: Новини України Долар Гривня Євро Долар-Гривня Курси валют Валюта
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