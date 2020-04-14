Курс валют на 14 квітня: євро та долар продовжили падіння

На вівторок, 14 квітня, Національний банк України встановив офіційний курс гривні до долара та євро. Українська гривня продовжує зміцнювати свої позиції та дорожчати. За останню добу долар втратив одразу 14 копійок.

За даними національного регулятора, у вівторок, 14 квітня, вартість одного долара становить 27 гривень 4 копійки. Це на 16 копійок менше, ніж у попередній банківський день. Зауважимо, що 13 квітня один долар коштував 27 гривень і 20 копійок.

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Євро впало у ціні менше за долар. За добу європейська валюта подешевшала на 3 копійки. Тепер ціна євро становить 29 гривень 53 копійки.

Чому гривня дешевшає відносно долара?Курс долара відносно гривні наразі визначає ринок, тобто – попит і пропозиція на валютному ринку. Простими словами – потреба у валюті та її продаж від різних учасників ринку. Потреба у валюті нерівномірна.



Коли аграрний сектор закуповує валюту – провокує попит, а отже – і зростання курсу. Відповідно, після того, як аграрники зароблять гроші та продадуть зароблену валюту – створять пропозицію, курс знижується.

Вартість валюти на міжбанку:

долар – у межах 26,98 – 27,02 гривні;

євро – у межах 29,49 – 29,47 гривні.

Вартість валюти в обмінниках:

В обмінниках за долар доведеться заплатити 27 гривень 6 копійок, а продати – за 27 гривень 20 копійок.

Курс євро в обмінниках: 29 гривень 36 копійок купівля, 29 гривень 45 копійок – продаж.

Важливо! Експерти прогнозують, що гривня продовжуватиме падати, однак не варто чекати долара по 30 гривень. НБУ ще має інструменти для стримування курсу. Та все це залежатиме від подальшої ситуації з цінами на нафту, коронавірусом та фондовими ринками. Якщо фінансова криза настане, то це може обвалити гривню.



Як змінювався середньорічний курс долара / Інфографіка 24 каналу