Курс валют на 21 квітня: євро та долар суттєво втратили у ціні
На вівторок, 21 квітня, Національний банк України встановив офіційний курс гривні до американського долара та євро. Українська валюта ще більше зміцнила свої позиції, тоді як євро та долар знов втратили у ціні.
За даними національного регулятора, у вівторок, 21 квітня, вартість одного долара становить 27 гривень 7 копійок. І це лише на 3 копійки дорожче, ніж тиждень тому. Однак у порівнянні з попереднім банківським днем долар став на 13 копійок дешевше. Зауважимо, що 17 квітня він коштував 27 гривень і 20 копійок.
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Євро впало у ціні більше за долар, втративши 21 копійку. Тепер ціна євро становить 29 гривень 42 копійки.
Вартість валюти на міжбанку:
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долар – у межах 26,06 – 27,09 гривні;
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євро – у межах 29,43 – 29,49 гривні.
Вартість валюти в обмінниках:
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В обмінниках за долар доведеться заплатити 27 гривень 28 копійок, а продати – за 27 гривень 36 копійок.
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Курс євро в обмінниках: 29 гривень 41 копійка купівля, 29 гривень 48 копійок – продаж.
Що буде з курсом у майбутньому
Експерти прогнозують, що гривня продовжуватиме падати, однак не варто чекати долара по 30 гривень. НБУ ще має інструменти для стримування курсу. Та все це залежатиме від подальшої ситуації з цінами на нафту, коронавірусом та фондовими ринками. Якщо фінансова криза настане, то це може обвалити гривню.
Як змінювався середньорічний курс долара / Інфографіка 24 каналу
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