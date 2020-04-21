08:45
21 квіт 2020
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      Техно Lifestyle Здоров'я Спорт Смачно Дім Сім'я Auto Інвестиції Освіта Likar Покер Дизайн Афіша
      more
      КАРАНТИН В УКРАЇНІ 2020 КОРОНАВІРУС COVID-19 ОБВАЛ ЦІН НА НАФТУ НАФТА
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      КАРАНТИН В УКРАЇНІ 2020 КОРОНАВІРУС COVID-19 ОБВАЛ ЦІН НА НАФТУ НАФТА

      Курс валют на 21 квітня: євро та долар суттєво втратили у ціні

      - Читать новость на русском
      Яким буде курс валют від НБУ 21 квітня / shutterstock

      На вівторок, 21 квітня, Національний банк України встановив офіційний курс гривні до американського долара та євро. Українська валюта ще більше зміцнила свої позиції, тоді як євро та долар знов втратили у ціні.

      За даними національного регулятора, у вівторок, 21 квітня, вартість одного долара становить 27 гривень 7 копійок. І це лише на 3 копійки дорожче, ніж тиждень тому. Однак у порівнянні з попереднім банківським днем долар став на 13 копійок дешевше. Зауважимо, що 17 квітня він коштував 27 гривень і 20 копійок.

      Варто прочитати Золото може рекордно подорожчати: що відомо про причини зростання

      Євро впало у ціні більше за долар, втративши 21 копійку. Тепер ціна євро становить 29 гривень 42 копійки. 

      Вартість валюти на міжбанку:

      • долар – у межах 26,06 – 27,09 гривні;

      • євро – у межах 29,43 – 29,49 гривні.

      Вартість валюти в обмінниках:

      • В обмінниках за долар доведеться заплатити 27 гривень 28 копійок, а продати – за 27 гривень 36 копійок.

      • Курс євро в обмінниках: 29 гривень 41 копійка купівля, 29 гривень 48 копійок – продаж.

      Що буде з курсом у майбутньому

      ​Експерти прогнозують, що гривня продовжуватиме падати, однак не варто чекати долара по 30 гривень. НБУ ще має інструменти для стримування курсу. Та все це залежатиме від подальшої ситуації з цінами на нафту, коронавірусом та фондовими ринками. Якщо фінансова криза настане, то це може обвалити гривню.


      Як змінювався середньорічний курс долара / Інфографіка 24 каналу

      Автор: Альона Захарова
      Теги: Новини України Долар Євро Долар-Гривня Гривня Курси валют Валюта
      Коментарі

      Читайте також

      сьогодні , 06:00 Новини про коронавірус 20 квітня: 7 областей не подали даних за добу, в РФ майже 50 тисяч хворих
      Новини України 9892
      сьогодні , 06:41 Топ 5 міфів про віддалену роботу: як не втратити ефективність
      Лікування 2730
      сьогодні , 02:28 "Українське вугілля стало непотрібне": 10 шахт Ахметова припинили роботу
      Новини України 3567
      сьогодні , 06:20 Вдвічі більше українців почали вчити англійську на карантині: хто створює безоплатні курси
      Освіта в Україні 411
      сьогодні , 06:35 Про пік епідемії та продовження карантину: інтерв'ю з Віктором Ляшком
      Після всього 4954
      сьогодні , 02:00 У 2020 році на Донбасі загинули 46 військових: поіменний список
      Новини України 49013
      сьогодні , 08:22 Київ знову серед країн з найбруднішим повітрям у світі: свіжі дані
      Новини України 55220
      сьогодні , 08:01 Головні новини 20 квітня: коли в Україні буде пік COVID-19, втрати на війні
      Новини України 6599
      powered by lun.ua
      Пропозиції партнерів
      Коментарі
      Останні Новини
      Більше новин
      Публікації
      сьогодні , 00:30 Коронавірус у Швеції: карантин запровадили, але працюють ресторани, садочки, школи та спортзали
      Андрій Шляхтін
      20 квітня , 22:00 Як припинити боятися майбутнього після коронавірусу
      Іван Примаченко