Курс валют на 27 квітня: гривня знецінилася відносно євро та долара
На понеділок, 27 квітня, Національний банк України встановив офіційний курс гривні до американського долара та євро. Українська валюта здала свої позиції, тоді як євро та долар подорожчали.
За даними національного регулятора, у понеділок, 27 квітня, вартість одного долара становить 27 гривень 14 копійок. Тобто на початок тижня його вартість збільшилася на 13 копійок. Зауважимо, що 24 квітня він коштував 27 гривень і 1 копійку.
Важливо Ціни на нафту почали рости, акції дорожчають: ситуація на ринках кардинально змінилася
Євро виросло у ціні більше за долар. Воно подорожчало на 20 копійок. Тепер ціна євро становить 29 гривень 33 копійки.
Вартість валюти на міжбанку:
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долар – у межах 27,10 – 27,14 гривні;
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євро – у межах 29,26 – 29,30 гривні.
Вартість валюти в обмінниках:
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В обмінниках за долар доведеться заплатити 27 гривень 23 копійки, а продати – за 27 гривень 34 копійки.
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Курс євро в обмінниках: 29 гривень 22 копійки купівля, 29 гривень 38 копійок – продаж.
Що буде з курсом у майбутньому
Експерти прогнозують, що гривня продовжуватиме падати, однак не варто чекати долара по 30 гривень. НБУ ще має інструменти для стримування курсу. Та все це залежатиме від подальшої ситуації з цінами на нафту, коронавірусом та фондовими ринками. Якщо фінансова криза настане, то це може обвалити гривню.
Чому курс гривні "стрибає"
Курс гривні в Україні – гнучкий. НБУ сьогодні не відповідає за курс валют і штучно не підтримує його. Завданням Нацбанку є досягнення низької стабільної інфляції.
Щодо стрибків долара, то НБУ зазвичай пояснює їх сезонністю гривні, оскільки Україна – аграрна країна. Коли аграрний сектор закуповує валюту, то це провокує попит, а отже і зростання курсу.
Відповідно, після того, як аграрники зароблять гроші та продадуть зароблену валюту – створять пропозицію, і курс знижується.
Як змінювався середньорічний курс долара / Інфографіка 24 каналу
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