08:32
28 квіт 2020
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      Техно Lifestyle Здоров'я Спорт Смачно Дім Сім'я Auto Інвестиції Агро Освіта Likar Покер Дизайн Афіша
      more
      КОРОНАВІРУС COVID-19 СПРАВА КАТЕРИНИ ГАНДЗЮК ЗАТРИМАННЯ СЛОНЧАКА КАРАНТИН В УКРАЇНІ 2020
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      КОРОНАВІРУС COVID-19 СПРАВА КАТЕРИНИ ГАНДЗЮК ЗАТРИМАННЯ СЛОНЧАКА КАРАНТИН В УКРАЇНІ 2020

      Курс валют на 28 квітня: долар подешевшав, а євро росте у ціні

      - Читать новость на русском
      Курс долара, євро – курс валют НБУ на сьогодні 28 квітня 2020
      Яким буде курс валют від НБУ 28 квітня / 24 канал

      На вівторок, 28 квітня, Національний банк України встановив офіційний курс гривні до американського долара та євро. Долар дещо подешевшав, водночас, євро продовжує рости у ціні відносно гривні.

      За даними національного регулятора, у вівторок, 28 квітня, вартість одного долара становить 27 гривень 10 копійок. Тобто на початок тижня його вартість зменшилася на 4 копійки. Зауважимо, що 27 квітня він коштував 27 гривень і 14 копійок.

      Зверніть увагу Фондові ринки ростуть попри падіння цін на нафту: як змінилися основні біржові індекси

      Євро ж навпаки – злетіло в ціні на 8 копійок. Тепер ціна євро становить 29 гривень 41 копійку.

      Вартість валюти на міжбанку:

      долар – у межах 27,07 – 27,11 гривні;

      євро – у межах 29,36 – 29,40 гривні.

      Вартість валюти в обмінниках:

      В обмінниках за долар доведеться заплатити 27 гривень 27 копійок, а продати – за 27 гривень 33 копійки.

      Курс євро в обмінниках: 29 гривень 26 копійок купівля, 29 гривень 37 копійок – продаж.

      Що буде з курсом

      ​Експерти прогнозують, що гривня продовжуватиме падати. Втім, не слід перейматися та чекати долара по 30 гривень. У Нацбанку ще є інструменти для стримування курсу.

      Однак, усе залежатиме від подальшої ситуації з цінами на нафту, COVID-19 та фондовими ринками. Якщо ж фінансова криза настане, то це може обвалити гривню.

      Чому курс гривні "стрибає"? Щодо стрибків долара, то НБУ зазвичай пояснює їх сезонністю гривні, оскільки Україна – аграрна країна. Коли аграрний сектор закуповує валюту, то це провокує попит, а отже і зростання курсу.

      Відповідно, після того, як аграрники зароблять гроші та продадуть зароблену валюту – створять пропозицію, і курс знижується.

      Автор: Ірина Вихрущ
      Теги: Новини України Євро Гривня Долар-Гривня Долар Валюта Курси валют
      Коментарі
      powered by lun.ua
      Пропозиції партнерів
      Коментарі
      Останні Новини
      Більше новин
      Публікації
      Цілі дорожніх планів 2020: безпека, якість, здорова конкуренція
      сьогодні , 08:31 Цілі дорожніх планів 2020: безпека, якість, здорова конкуренція
      Вадим Олійник
      Війна проти НАБУ: як і чому Коломойський атакує відомство
      27 квітня , 22:37 Війна проти НАБУ: як і чому Коломойський атакує відомство
      Сергій Лещенко