Курс валют на 28 квітня: долар подешевшав, а євро росте у ціні

На вівторок, 28 квітня, Національний банк України встановив офіційний курс гривні до американського долара та євро. Долар дещо подешевшав, водночас, євро продовжує рости у ціні відносно гривні.

За даними національного регулятора, у вівторок, 28 квітня, вартість одного долара становить 27 гривень 10 копійок. Тобто на початок тижня його вартість зменшилася на 4 копійки. Зауважимо, що 27 квітня він коштував 27 гривень і 14 копійок.

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Євро ж навпаки – злетіло в ціні на 8 копійок. Тепер ціна євро становить 29 гривень 41 копійку.

Вартість валюти на міжбанку:

долар – у межах 27,07 – 27,11 гривні;

євро – у межах 29,36 – 29,40 гривні.

Вартість валюти в обмінниках:

В обмінниках за долар доведеться заплатити 27 гривень 27 копійок, а продати – за 27 гривень 33 копійки.

Курс євро в обмінниках: 29 гривень 26 копійок купівля, 29 гривень 37 копійок – продаж.

Що буде з курсом

​Експерти прогнозують, що гривня продовжуватиме падати. Втім, не слід перейматися та чекати долара по 30 гривень. У Нацбанку ще є інструменти для стримування курсу.

Однак, усе залежатиме від подальшої ситуації з цінами на нафту, COVID-19 та фондовими ринками. Якщо ж фінансова криза настане, то це може обвалити гривню.

Чому курс гривні "стрибає"? Щодо стрибків долара, то НБУ зазвичай пояснює їх сезонністю гривні, оскільки Україна – аграрна країна. Коли аграрний сектор закуповує валюту, то це провокує попит, а отже і зростання курсу.



Відповідно, після того, як аграрники зароблять гроші та продадуть зароблену валюту – створять пропозицію, і курс знижується.