Керівник Центру протидії дезінформації Андрій Коваленко написав, що російські кореспонденти говорять неправду про ситуацію в Курській області. Також влада ворожого регіону заявила тільки про спробу прориву кордону в Курській області, проте не розповідала, що там відбувається насправді.

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Що відбувається на Курщині

Російські воєнкори брешуть про контрольованість ситуації на Курщині. Росія не контролює кордон,

– заявив Коваленко.

За його словами, буде багато новин з Курської області.

Перед цим керівник Центру протидії дезінформації пояснював, що угруповання армії Росії "Сєвєр" провалювало оборону.

До речі, Росія 6 серпня заявила, що нібито українській військові прорвали кордон росіян у Курській області. Російська пропаганда писала, що нібито бої йдуть на кордоні.

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У російських пабліках заявляли, що ЗСУ рухаються в бік Гончарівки Суджанського району на техніці. Мовляв, вони змогли завести кілька одиниць бронетехніки на територію Росії та обстрілюють місто Суджа.

Де саме стався прорив кордону – дивіться на карті.