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      Кур'єр служби доставки Glovo побив перехожого у Києві: відео

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      Кур'єр Glovo побив перехожого у Києві
      Кур'єр Glovo побив перехожого у Києві / shotam.info

      У підземному переході Києва кур'єр відомого сервісу швидкої доставки товарів Glovo влаштував бійку з перехожим.

      "Київ оперативний" повідомив, що бійка почалась через те, що чоловік зробив зауваження кур'єру за проїзд на мопеді у підземному переході.

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      Очевидці розповіли, що хлопець з наплічником Glovo їхав мопедом підземним переходом. Один з перехожих зробив йому зауваження, що він нібито задимів весь перехід і вдарив кур'єра.

      На відео видно, що хлопець різко відреагував на це і побив чоловіка. Спершу завдав удар шоломом, а коли той впав, продовжив бити кулаками.

      У коментарі 24 каналу в компанії Glovo сказали, що вважають поведінку свого співробітника неприйнятною. Зараз вони працюють над ідентифікацією кур'єра з відео. 

      Наразі йде процес виявлення кур'єра. Ще раз хочемо наголосити, що така поведінка не є припустимою,
      – пояснили у компанії. 

       

      blog_ava
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      Теги: Новини України Кримінальні новини Новини Києва
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