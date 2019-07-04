Кур'єр служби доставки Glovo побив перехожого у Києві: відео

У підземному переході Києва кур'єр відомого сервісу швидкої доставки товарів Glovo влаштував бійку з перехожим.

"Київ оперативний" повідомив, що бійка почалась через те, що чоловік зробив зауваження кур'єру за проїзд на мопеді у підземному переході.

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Очевидці розповіли, що хлопець з наплічником Glovo їхав мопедом підземним переходом. Один з перехожих зробив йому зауваження, що він нібито задимів весь перехід і вдарив кур'єра.

На відео видно, що хлопець різко відреагував на це і побив чоловіка. Спершу завдав удар шоломом, а коли той впав, продовжив бити кулаками.

У коментарі 24 каналу в компанії Glovo сказали, що вважають поведінку свого співробітника неприйнятною. Зараз вони працюють над ідентифікацією кур'єра з відео.

Наразі йде процес виявлення кур'єра. Ще раз хочемо наголосити, що така поведінка не є припустимою,

– пояснили у компанії.