У Києві чули вибух: у Кличка запевнили, що жодних обстрілів не було

На території Києва немає жодних ані вибухів, ані обстрілів. Про це завив заступник міського голови Києва Андрій Крищенко.

Жодних деталей він не надав. Водночас у мережі повідомляють про вибух на Лівому Березі. Цілком імовірно, що це відлуння атаки на військовий об'єкт у Броварах.

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Вибухи у Києві: чи це правда

За даними з мережі, на Правому та на Лівому березі в районі Воскресенки було чутно вибух. Так користувачі опублікували фото та відео.

Повідомляють, що було дві атаки з допомогою ракет, попередньо – "Калібр". Місця ударів з'ясовують.

Водночас Крищенко запевнив, що вибухів і обстрілів у Києві немає. Тому жителі столиці могли чути лише звук, що долинав із Броварів.

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