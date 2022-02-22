Информация об этом появилась 21 февраля. На стене можно увидеть карту страны-агрессора и надпись на русском "Нравится не нравится, империя развалится".
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Что еще передали оккупантам
Также россиянам передали и такое послание: "Не*** шастать. Через три недели уже подсолнухом засеем". Неизвестные также обратились к украинцам – "Keep calm, you are ukrainian". Инициатива появилась в жилом комплексе "Парковые озера".
Местные говорят, что видят такое не в первый раз / Фото телеграм-канала "Телеканал Киев"
Стена располагается в ЖК "Парковые озера" / Фото телеграм-канала "Телеканал Киев"
Российская агрессия: что известно
- Советник президента США по нацбезопасности Джейкоб Салливан заявил, что Россия планирует чрезвычайно насильственную военную операцию в Украине. Он опирается на данные разведки.
- Российский президент Владимир Путин 21 февраля признал независимыми псевдореспублики. Теперь он решает, где будут проходить границы.
- Войска России уже вошли на временно оккупированные территории Донбасса. Очевидцы заметили в ночь на 22 февраля в Донецке российские танки.
Текст публикации телеграм-канала "Телеканал Киев"
На Дарнице появилась стена, транслирующая правильные месседжи. Жители района пишут, что это стало регулярным шоу.