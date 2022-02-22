Інформація про це з'явилася 21 лютого. На стіні можна побачити карту країни-агресорки та напис російською "Нравится не нравится, империя развалится".
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Що ще переказали окупантам
Також росіянам передали й таке послання: "Не**й шастать. За три тижні вже соняшником засіємо". Невідомі також звернулись до українців – "Keep calm, you are ukrainian". Ініціатива з'явилась в житловому комплексі "Паркові озера".
Місцеві кажуть, що бачать таке не вперше / Фото телеграм-каналу "Телеканал Київ"
Стіна розташовується в ЖК "Паркові озера" / Фото телеграм-каналу "Телеканал Київ"
Російська агресія: що відомо
- Радник президента США з нацбезпеки Джейкоб Салліван заявив, що Росія планує надзвичайно насильницьку військову операцію в Україні. Він опирається на дані розвідки.
- Російський президент Володимир Путін 21 лютого визнав незалежними псевдореспубліки. Тепер він вирішує, де проходитимуть їхні кордони.
- Війська Росії уже увійшли до тимчасово окупованих територій Донбасу. Очевидці помітили вночі 22 лютого у Донецьку російські танки.
Текст публікації телеграм-каналу "Телеканал Київ"
На Дарниці з'явилась стіна, яка транслює правильні меседжі. Мешканці району пишуть, що це стало регулярним шоу.