В Киеве слышали взрыв: у Кличко заверили, что никаких обстрелов не было
Источник:Суспільне
На территории Киева нет никаких ни взрывов, ни обстрелов. Об этом заявил заместитель городского главы Киева Андрей Крищенко.
Никаких деталей он не предоставил. В то же время в сети сообщают о взрыве на левом берегу. Вполне вероятно, что это эхо атаки на военный объект в Броварах.
Актуально В Броварах 6 погибших и 12 раненых, – городской голова
Взрывы в Киеве: правда ли это
По данным из сети, на правом и на левом берегу в районе Воскресенки был слышен взрыв. Пользователи опубликовали фото и видео.
Сообщают, что было две атаки с помощью ракет, предварительно – "Калибр". Места ударов выясняют.
В то же время Крищенко заверил, что взрывов и обстрелов в Киеве нет. Поэтому жители столицы могли слышать лишь звук, доносившийся из Броваров.
Обратите внимание Киев в условиях чрезвычайного положения: Кличко дал полный список ограничений
Взрыв в районе Броваров, слышно аж в Киеве на Левом и Правом берегу: смотрите видео
Россия напала на Украину: главное
- Под утро 24 февраля президент Владимир Путин заявил о проведении специальной военной операции. Он официально вводит войска на территорию оккупированного Донбасса.
- После этого в украинских городах, в частности Киеве, был слышен ряд взрывов. Также известно об обстреле аэродрома в Василькове под Киевом. В то же время горели аэропорты в Ивано-Франковске и Херсоне.
- Учитывая это в Украине вводят военное положение. В то же время в Генштабе ВСУ успокоили украинцев заявляют, что ситуация контролируемая.
- Уже известно, что украинские войска сбили 7 российских самолетов. Также есть информация о 50 жертвах среди солдат страны-агрессора.
Сохраняем спокойствие, читаем проверенные новости и верим в ВСУ! Присоединяйтесь к отрядам тероборони!