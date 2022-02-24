В Киеве слышали взрыв: у Кличко заверили, что никаких обстрелов не было

На территории Киева нет никаких ни взрывов, ни обстрелов. Об этом заявил заместитель городского главы Киева Андрей Крищенко.

Никаких деталей он не предоставил. В то же время в сети сообщают о взрыве на левом берегу. Вполне вероятно, что это эхо атаки на военный объект в Броварах.

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Взрывы в Киеве: правда ли это

По данным из сети, на правом и на левом берегу в районе Воскресенки был слышен взрыв. Пользователи опубликовали фото и видео.

Сообщают, что было две атаки с помощью ракет, предварительно – "Калибр". Места ударов выясняют.

В то же время Крищенко заверил, что взрывов и обстрелов в Киеве нет. Поэтому жители столицы могли слышать лишь звук, доносившийся из Броваров.

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Взрыв в районе Броваров, слышно аж в Киеве на Левом и Правом берегу: смотрите видео

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