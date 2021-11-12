Пьяное ДТП, день пожаров и угроза блэкаута: главные новости Киева за неделю

В Киеве произошла масштабная авария из-за пьяного водителя. В один день в столице вспыхнуло три серьезных пожара. Мэр Киева Виталий Кличко предупредил, что городу грозят веерные отключения света. Читайте главные новости Киева за 8 – 12 ноября.

Главные новости Киева за неделю 8 – 12 ноября:

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Нетрезвый безумец устроил массовую аварию

На проспекте Победы вечером 8 ноября произошло жуткое массовое ДТП. Нетрезвый водитель Hyundai влетел в Renault и BMW, которые столкнулись до этого. В результате полицейского, который оформлял происшествие, зажало между одной из машин и его служебным Mitsubishi. Кроме того, травмы получил еще один пешеход.

В Киеве пьяный водитель устроил масштабную аварию на проспекте Победы: видео



С места происшествия злоумышленник сбежал, однако правоохранителям удалось поймать его. В руки полицейских мужчина попал под дверью собственного подъезда. В результате ему объявили о подозрении. Сейчас ему грозит до 8 лет заключения и лишение права управлять транспортом на 5 – 8 лет.

Нетрезвого водителя поймали под его же подъездом / Фото Патрульной полиции Киева

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Штурм маршрутки с антивакцинаторами

На автостанции вблизи Центрального железнодорожного вокзала 10 ноября полицейские с автоматами заблокировали маршрутку, которая должна была ехать в Белую Церковь. Причина – отсутствие сертификата о вакцинации у водителя.

Однако пассажиры, судя по их риторике, поддержали нарушителя. Почти все они были без масок и начали возмущаться, почему их ковидные документы должны проверять люди без медицинского образования.

Особенно дерзкие ругались с правоохранителями, выкрикивали нецензурные слова и утверждали, что защитные маски ничего не дают. Еще одним сомнительным "аргументом" антивакцинаторов стал стандартный тезис о "нарушении конституционных прав".



Пассажиры были недовольны тем, что полиция не выпускает автобус со станции / Скриншот из видео

День трех пожаров

В Киеве вспыхнули сразу три серьезных пожара 11 ноября. Один из них даже стал смертельным – в огне на 16 этаже жилого дома погиб 40-летний мужчина. Трагедия произошла на улице Закревского (Троещина).

Кроме того, огнеборцам пришлось выезжать в парк "Совки", где загорелась шашлычная. Пламя охватило площадь в 300 квадратных метров и чуть не перекинулось на уличный зверинец. К счастью возгорание быстро ликвидировали, и никто из людей и животных не пострадал. Инцидент якобы произошел из-за поджога сена двумя подростками.

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В конце дня в Гидропарке вспыхнул еще один масштабный пожар – он охватил плавучий ресторан на Днепре. Чтобы потушить огонь, бойцам ГСЧС даже пришлось задействовать пожарный катер.

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Киев может погрузиться в полную темноту

Мэр столицы Виталий Кличко предупредил, что в городе, как в 90-х, якобы снова могут начаться веерные отключения электроэнергии. По его словам, этому способствует угольный кризис и слишком высокие цены на газ на мировом рынке.

Глава Киева спрогнозировал, что такой сценарий может стать реальностью, если ударят сильные морозы и на отопление придется тратить больше энергоресурсов.

Со своей стороны премьер-министр Украины Денис Шмыгаль убежден, что экстренного отключения света киевлянам не следует бояться, потому что этого не произойдет.