Представители Киевгаза в фейсбуке рассказали о том, что недавно к ним обратилась жительница Соломенского района. Женщине показалось, что к ней пришел фейковый мастер, поэтому она решила в этом убедиться.

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Выяснилось, что в квартиру киевлянки пытался попасть мошенник.

Как отличить злоумышленника от настоящего мастера Киевгаза

Работники компании утверждают, что киевлян нередко грабят злоумышленники, которые попадают в квартиры под видом сотрудников Киевгаза.

Выяснить, на самом ли деле гость работает в газовой компании можно несколькими способами:

посмотреть на форму. Любой мастер Киевгаза должен быть одет в форму серого цвета с логотипом компании.

проверить удостоверение. Оно является пластиковой карточкой с именем, фамилией и должностью человека. Также на документах есть логотип Киевгаза и подпись председателя правления.

попросить документы на выполнение работ. Любая платная услуга должна быть оформлена. Мастер обязательно должен выписать акт-наряд о выполненных работах.

позвонить на номера контакт-центра: (044) 495-04-04, (097) 495-11-04 или обратиться в службу поддержки в телеграме.

Мошенники активизировались по всей Украине

Чуть ли не каждый день в разных регионах страны полицейские фиксируют многочисленные случаи мошенничества. В конце января в Харькове разоблачили 20-летнего хакера, который под видом девушки выманивал деньги у мужчин на сайтах знакомств. В Киеве же задержали членов преступной группировки, которые обманули инвесторов в криптовалюту на 3 миллиона гривен.