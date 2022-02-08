Представники Київгазу у фейсбуці розповіли про те, що нещодавно до них звернулася мешканка Солом'янського району. Жінці здалося, що до неї завітав фейковий майстер, то ж вона вирішила у цьому впевнитись.

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З'ясувалося, що до квартири киянки намагався потрапити шахрай.

Як відрізнити зловмисника від справжнього майстра Київгазу

Працівники компанії стверджують, що киян нерідко грабують зловмисники, які потрапляють до квартир під виглядом співробітників Київгазу.

З'ясувати, чи насправді гість працює у газовій компанії можна кількома способами:

подивитися на форму. Будь-який майстер Київгазу має бути вдягнений у форму сірого кольору з логотипом компанії.

перевірити посвідчення. Воно є пластиковою карткою з іменем, прізвищем та посадою людини. Також на документах є логотип Київгазу та підпис голови правління.

попросити документи на виконання робіт. Будь-яка платна послуга має бути оформлена. Майстер обов'язково повинен виписати акт-наряд про виконані роботи.

подзвонити на номери контакт-центру: (044) 495-04-04, (097) 495-11-04 або звернутися у службу підтримки в телеграмі.

Шахраї активізувались по всій Україні

Ледве не кожного дня у різних регіонах країни поліцейські фіксують численні випадки шахрайства. Наприкінці січні у Харкові викрили 20-річного хакера, який під виглядом дівчини виманював гроші у чоловіків на сайтах знайомств. У Києві ж затримали членів злочинного угруповання, які ошукали інвесторів у криптовалюту на 3 мільйони гривень.