Місячний календар на грудень вже опублікував сайт Space Weather Live.

Adv

Фази Місяця у грудні 2026

Спадний Місяць: 1 – 8 грудня; 25 – 31 грудня;

1 – 8 грудня; 25 – 31 грудня; Молодик : 9 грудня;

: 9 грудня; Зростальний Місяць: 10 – 23 грудня;

10 – 23 грудня; Повня: 24 грудня.

Коли планувати косметичні процедури у грудні

Останній місяць року почнеться зі спадного Місяця, який триватиме з 1 по 8 грудня. Це вдалий час для стрижки, якщо ви прагнете зберегти акуратну форму зачіски надовго, а також для тонування чи зафарбовування сивини. Покриття після манікюру та педикюру у ці дні триматиметься особливо міцно. Водночас у косметології перша чверть грудня чудово підходить для глибокого очищення шкіри, пілінгів та видалення небажаного волосся.

З 10 по 23 грудня Місяць зростатиме, і цей період стане найвдалішим для тих, хто хоче швидко відростити довге та густе волосся. У ці дні сміливо записуйтеся на складне фарбування або освітлення, адже пасма легко перенесуть процедуру і збережуть блиск. Зростальний Місяць також забезпечить стійкий ефект від ламінування вій і зміцнення нігтів. А для шкіри настане найкращий час для зволоження, живильних масок та ін'єкційних процедур. Адже клітини максимально засвоять усі корисні компоненти.

Реклама

У повню 24 грудня можна сміливо експериментувати з кольором волосся чи незвичним дизайном нігтів до свят.

Завершиться рік знову спадним Місяцем – з 25 по 31 грудня. Останній тиждень грудня краще присвятити гігієнічному манікюру, педикюру, легкому підрівнюванню кінчиків та розслаблювальним процедурам для обличчя й тіла перед святковою ніччю.

Коли не варто планувати б'юті-процедури у грудні

Єдиним несприятливим днем для запису в салон стане молодик 9 грудня. У цю добу організм ослаблений і гостро реагує на будь-які втручання. Стрижка на молодик може сповільнити ріст волосся, фарба швидко змиється, а ламінування вій чи нігтів не дасть бажаного результату. Також варто відкласти чистку обличчя, пілінги та ін'єкції, адже шкіра довго відновлюватиметься, а ризик подразнень зросте.

До речі, раніше ми вже розповідали, який макіяж зробити на Новий рік.