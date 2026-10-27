Місячний календар стрижок на листопад 2026: небезпечні дні для зміни зачіски

Достатньо лише ознайомитись з місячним календарем на листопад, який опублікував сайт Space Weather Live.

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Фази Місяця у листопаді 2026

Спадний Місяць: 1 – 8 листопада; 25 – 30 листопада;

1 – 8 листопада; 25 – 30 листопада; Молодик : 9 листопада;

: 9 листопада; Зростальний Місяць: 10 – 23 листопада;

10 – 23 листопада; Повня: 24 листопада.

Коли стригтися в листопаді 2026 року

Якщо ви мрієте про довгі густі локони, сміливо плануйте візит до стиліста в період Зростального Місяця, який триватиме з 10 по 23 листопада. Стрижка кінчиків у цей час стимулює активний ріст пасом, робить їх міцнішими та слухнянішими.

Зважилися на кардинальне каре замість звичних кіс? Тоді бронюйте час майстра на 24 листопада. Повня чудово сприяє рішучим змінам іміджу та допомагає легко позбутися посічених кінців.

Прихильницям коротких зачісок, які вимагають бездоганної форми, варто дочекатися Спадного Місяця. На небі він пануватиме з 1 по 8, а також із 25 по 30 листопада. Стрижка в ці дні значно уповільнює ріст волосся, тому ваш боб чи піксі довго зберігатиме початкові пропорції без потреби у швидкій корекції. До того ж зміна довжини в цей період чудово зміцнює волосяні цибулини та зупиняє випадіння.

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Модна стрижка на осінь / Фото з інстаграму @lof_lviv

Коли категорично не варто стригти волосся

9 листопада настане Молодик – найбільш невдалий час для будь-яких маніпуляцій із ножицями. Зміна довжини в цей день робить локони вразливими, тонкими та тьмяними. До того ж зачіска часто виходить невдалою, волосся стає неслухняним, починає плутатися і втрачає природний об'єм.

Краще скасуйте запис до перукаря та просто вимийте голову улюбленим м'яким шампунем, щоб зберегти здоров'я своїх пасом.

Раніше ми публікували місячний календар фарбування волосся на листопад.