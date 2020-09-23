Громадянам Білорусі, які просять про притулок у Латвії візи видають у день звернення. Про таку позицію цієї балтійської країни повідомило місцеве міністерство закордонних справ.

МЗС Латвії повідомило, що після виборів президента Білорусі 9 серпня і від початку протестів проти фальсифікації їхнього результату Рига видала білорусам 89 віз, пише Інтерфакс-Україна.

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У Білорусі шостий тиждень (після виборів 9 серпня) тривають масові акції протесту.

Білоруси вважають, що Лукашенко, який править країною з 1994 року, результати виборів сфальшував.

А тепер чинний самопроголошений президент жорстко придушує опозицію й незалежні ЗМІ.

Лукашенко не йде на поступки й діалог з протестувальниками, а винними у протестах вважає сусідів Білорусі з ЄС.

Зауважимо, 19 вересня доповідачка ООН із прав людини в Білорусі Анаіс Марін заявила, що після президентських виборів в Білорусі незаконно заарештували понад 10 тисяч людей, щонайменше 500 з них били й катували.