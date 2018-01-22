Лавров згадав про "холодну війну" та безпрецендентну русофобію: дипломат пояснив цю заяву

Міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров укотре заговорив про русофобію, щоправда це радше реакція Кремля на критику, а не реальний стан речей.

Таку думку висловив колишній посол США в Україні Стівен Пайфер у своєму Twitter.

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"Міністр закордонних справ Росії Лавров знову скаржиться на "русофобію", яка все частіше здається реакцією Москви на будь-яку критику з боку Заходу щодо російської агресії проти України, підтримки Асада в Сирії або втручання у внутрішню політику Заходу", – підкреслив дипломат.

#Russia FM Lavrov again complains about "Russophobia," which increasingly seems to be Moscow's reaction to any Western criticism of Russian aggression against Ukraine, propping up Assad in Syria or interference in Western domestic politics. — Steven Pifer (@steven_pifer) 22 січня 2018 р.

Зауважимо, що це стало реакцією на чергову гучну заяву з боку Лаврова – 21 січня очільник МЗС Росії заявив, що рівень "русофобії" у західних країнах нині є вищим, аніж був на піку "холодної війни".

"Ця зарядженість на русофобію – справді безпрецедентна. Такого не було під час "холодної війни". Там були якісь правила, обопільна пристойність. Зараз усю пристойність відкинуто", – наголосив російський міністр.

За його словами, існують певні "червоні лінії", які інші країни не повинні перетинати.

"Серйозні політики на Заході розуміють, що ці "червоні лінії" слід поважати, як це було під час холодної війни", – додав Лавров.