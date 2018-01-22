20:10
22 січ 2018
USD
...
EUR
...
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
youtube @24
Loading...
google @24
RSS СТРІЧКА
Загальний RSS
+feedly
Топ новини
+feedly
Відео новини
+feedly
Дивись онлайн онлайн
укр
ТЕРАКТ У ГОТЕЛІ КАБУЛА ВІЙНА НА ДОНБАСІ КІР
Пряма трансляція на
Останні випуски
Вєсті Кремля. Слівкі. Перспективна опонентка Путіна. Царські борги Росії
Вєсті Кремля
19:49, 20 січня
Вєсті. UA. Жир. Собачі танці Луценка. Повернення легітимного
Вєсті.UA
18:36, 20 січня
Не Дубневичами єдиними: як відомий олігарх хитро наживається на
ЦРУ
09:14, 17 січня
Чому український олігархат навмисне звертається до британських судів
Підсумки дна
14:00, 31 грудня 2017
Згадати Все. Як виглядає справжнє застілля
Згадати все
23:16, 18 січня
Телеканал новин 24 Новини Новини світу
ТЕРАКТ У ГОТЕЛІ КАБУЛА ВІЙНА НА ДОНБАСІ КІР

Лавров згадав про "холодну війну" та безпрецендентну русофобію: дипломат пояснив цю заяву

18:03, сьогодні 263 Читать новость на русском
Сергій Лавров
Сергій Лавров / Getty Images

Міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров укотре заговорив про русофобію, щоправда це радше реакція Кремля на критику, а не реальний стан речей.

Таку думку висловив колишній посол США в Україні Стівен Пайфер у своєму Twitter.

Читайте також: Україна та Росія є зацікавленими у співпраці, але Київ торгує русофобією, – Путін

"Міністр закордонних справ Росії Лавров знову скаржиться на "русофобію", яка все частіше здається реакцією Москви на будь-яку критику з боку Заходу щодо російської агресії проти України, підтримки Асада в Сирії або втручання у внутрішню політику Заходу", – підкреслив дипломат.

Зауважимо, що це стало реакцією на чергову гучну заяву з боку Лаврова – 21 січня очільник МЗС Росії заявив, що рівень "русофобії" у західних країнах нині є вищим, аніж був на піку "холодної війни".

"Ця зарядженість на русофобію – справді безпрецедентна. Такого не було під час "холодної війни". Там були якісь правила, обопільна пристойність. Зараз усю пристойність відкинуто", – наголосив російський міністр.

За його словами, існують певні "червоні лінії", які інші країни не повинні перетинати.

"Серйозні політики на Заході розуміють, що ці "червоні лінії" слід поважати, як це було під час холодної війни", – додав Лавров.

Теги: США Новини політики Новини Росії Сергій Лавров
Джерело: 24 Канал
powered by lun.ua
Новини за сьогодні
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter

Вибір редакції

Пропозиції партнерів
Коментарі
Публікації
I'll be back: Янукович повертається в Україну?
сьогодні, 20:01 I'll be back: Янукович повертається в Україну?
Наталія Лебідь 162
Готівковий курс валют 22 січня: євро та долар зупинили стрімкий ріст
сьогодні, 19:50 Готівковий курс валют 22 січня: євро та долар зупинили стрімкий ріст
127
День Соборності у Львові та Києві: відчуйте різницю!
сьогодні, 19:10 День Соборності у Львові та Києві: відчуйте різницю!
Катерина Петренко 1124
Мінськ змінює прописку: про перспективи і сценарії перенесення переговорів щодо Донбасу
сьогодні, 19:01 Мінськ змінює прописку: про перспективи і сценарії перенесення переговорів щодо Донбасу
Інна Жолобович 6964
Украинским политикам нельзя смотреть
сьогодні, 17:01 Украинским политикам нельзя смотреть "Темные времена", они все равно ничего не поймут
Юрий Касьянов 725
Вчені б'ють на сполох: світ перебуває на межі глобального стихійного лиха
 17 вересня 2017 , 11:52
Військові навчання "Захід-2017" розпочалися з надзвичайної ситуації, – ЗМІ
15 вересня 2017 , 00:03
Головні новини 14 серпня: Україну звинуватили у співпраці з КНДР, скандальна заява Кравчука
15 серпня 2017 , 08:05
Усе було підлаштовано, – росіянка розповіла про викрадення сина офіцера
 29 серпня 2017 , 07:55
Прогноз погоди на 12 січня: зимове сонце нарешті потішить українців
 12 січня , 09:01
Стрілянина у Хмельницькому: поранено 5 осіб
 5 листопада 2017 , 11:15
СЛУХАЙ ON AIR
РАДІО МАКСИМУМ Радіо Максимум
ЧИТАЧІ РЕКОМЕНДУЮТЬ
Новини
Більше новин
Новини інших ЗМІ
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»
Залиште відгук