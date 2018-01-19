Лавров зробив гучну заяву про реінтеграцію Донбасу
Міністр закордонних справ РФ Сергій Лавров заявив, що прийнятий напередодні Верховною Радою України закон про реінтеграцію Донбасу "перекреслює" Мінські домовленості.
Про це Лавров сказав на прес-конференції в ООН, передає РИА Новости.
"Закон про реінтеграцію, якщо підходити з юридичних позицій, перекреслює Мінські домовленості. Мінські домовленості, які були схвалені одноголосно Радою безпеки в резолюції, прийнятій через кілька днів після зустрічі чотирьох керівників "нормандського формату" в Мінську. Для нас це очевидно", – сказав Лавров.
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Нагадаємо, Верховна Рада 18 січня прийняла у другому читанні і в цілому закон про реінтеграцію Донбасу, який вперше визнає Росію агресором. За відповідне рішення проголосували 280 народних депутатів, проти – 36, утримались – 2.