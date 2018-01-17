Заява Лаврова про територіальну цілісність України шокує, – польський журналіст

Щорічна прес-конференція міністра закордонних справ Росії Сергія Лаврова, що відбулася 15 січня, ніби під збільшувальним склом демонструє бажання РФ бути глобальним гравцем на міжнародній арені. При цьому голова дипломатії захищає точку зору Москви і шокує, наприклад, декларацією про те, що Росія поважає територіальну цілісність України. Але лише тієї території, яка залишилася після анексії Криму.

Про це повідомив кореспондент TVN24 Анджей Зауха.

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Журналіста, окрім тверджень Лаврова про Україну, обурили і висловлювання про відносини Росії і Польщі, зокрема, російський дипломат заявив, що у Польщі "масштабно насаджується русофобія", а РФ, яка готова до діалогу, там записали у "вороги".

"Ми неодноразово давали зрозуміти, що будемо готові до найтіснішого та прагматичного співробітництва. На жаль, (...) нас записали в категорію ворогів. Ми не будемо відповідати взаємністю, хоча бачимо, що в Польщі свідомо, послідовно і масштабно насаджується русофобія як національна ідея", – сказав Лавров, якого цитує польський інформаційни ресурс.

Зауха також додав, що із конференції, яка тривала дві з половиною години, можна зробити висновок, що найбільшою загрозою для збереження міжнародних відносин, на думку Лаврова, є Сполучені Штати, йдеться у публікації.

Нагадаємо, 15 січня Сергій Лавров заявив, що Росія не порушувала Будапештський меморандум від 1994 року, оскільки, за його словами, Москва не погрожувала і не застосовувала проти України ядерну зброю. Також він сказав, що Москва поважає територіальну цілісність України в межах, що склалися після анексії Криму.