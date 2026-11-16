Скандал через побиття пенсіонерки на Волині: чому службовці ТЦК завітали в її будинок

ТЦК розшукував чоловіка, але конфлікт стався з його матір'ю

Скандал між пенсіонеркою та представниками центру комплектування стався в селі Топільне. Відомо, що службовці прийшли до будинку жінки зранку й силою вторглися в помешкання. У Волинському ТЦК заперечують факт нападу, проте жінка розповіла про всі події того ранку журналістам телеканалу "Аверс".

Adv

Як розповіла Ніна Миколаївна, пенсіонерка, до якої завітали невідомі люди у формі, вони прийшли о 6 ранку й одразу ж знеструмили будинок. З ліхтариками вони почали шукати військовозобов'язаного сина жінки, а її саму відштовхнули.

Під час сутички через дії невідомих осіб жінка дістала травму руки, а також її вдарили по голові. Чоловіки не надали їй допомоги, а натомість перевертали речі в будинку та нишпорили по кімнатах і на горищі.

Як повідомили журналісти, родич, який того ранку йшов на роботу, помітив поранену бабусю й звернувся до лікарів.

Реклама

Версія Волинського ТЦК

У центрі комплектування пояснили, що група оповіщення дійсно приїхала на службовому авто поліції селища Топільне. Там вони виявили чоловіка, який почав втікати від службовців. Він забіг до будинку й зачинився там.

Пальне Середні ціни в мережі АЗС «Amic Energy» станом на

До жінки працівники ТЦК звернулися для розмови.

Офіційно заявляємо: жодних протиправних чи силових дій щодо неї не вчинялося. Жодних фактів силового проникнення до житла, пошкодження майна, вимкнення електроенергії чи фізичного впливу з боку групи оповіщення не здійснювалося– йдеться в повідомленні.

У центрі комплектування переконують, що інформація, яка з'явилася в медіа, не відповідає дійсності. Але керівництво призначило службове розслідування.

Версія поліції

Журналісти звернулися до поліції, аби з'ясувати, чи отримала пенсіонерка травми, та чи заходили службовці до будинку. У поліції не заперечували, що жінку побили. Розглядалося питання щодо внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань.

Нагадаємо, у Львові розслідують конфлікт між службовцем ТЦК та цивільною жінкою, який набув розголосу після публікації відео в соцмережах. Уповноважений з прав людини Дмитро Лубінець доручив провести перевірки щодо застосування сили та можливого перешкоджання роботі групи оповіщення.