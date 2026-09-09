На випадок відреагував омбудсман Дмитро Лубінець.

Які подробиці?

Під час зафіксованого на відео інциденту чоловік у військовій формі силою схопив жінку та посадив її на клумбу біля житлового будинку.

Присутній поруч працівник поліції намагався зупинити військовослужбовця та закликав його зупинитися.

Інцидент з військовим ТЦК у Львові: дивіться відео

У Львівському обласному ТЦК та СП заявили, що поширений у соцмережах фрагмент є маніпулятивним і показує лише наслідки суперечки. За даними установи, військовозобов'язаний громадянин під час перевірки документів почав тікати й забіг до під'їзду.

Після цього цивільна жінка почала блокувати вхід до будинку та розпилила в бік військових сльозогінний газ. Представники групи оповіщення ухвалювали рішення припинити подальші дії щодо чоловіка, аби запобігти загостренню ситуації.

Перевірки правоохоронних органів та ВСП

У Національній поліції Львівської області повідомили про призначення службового розслідування щодо дій або можливої бездіяльності поліцейського, який входив до складу групи оповіщення. За результатами перевірки обіцяють вжити заходів реагування.

Що сказав Лубінець?

На інцидент відреагував Уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець. Він доручив своєму представнику у Львівській області звернутися до Військової служби правопорядку, Національної поліції та спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Західного регіону.

Перевірки охоплять обставини застосування сили до жінки, а також інформацію про перешкоджання роботі групи оповіщення. Омбудсман зазначив, що ситуація перебуває під його особистим контролем.

Нагадаємо, що нещодавно стався інший інцидент, пов'язаний з ТЦК. У мережі з'явилося відео з кадрами нібито затримання чоловіка у костюмі людини-павука. Утім, це відео виявилося підробкою, створеною за допомогою технологій штучного інтелекту.