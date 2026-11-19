Лікарі неналежно поводилися з маленькою пацієнткою

Правоохоронці Тернопільської області натрапили на свідчення жінки про нелюдське поводження з її дитиною. За цим фактом уже розпочато розслідування за статтею про неналежне виконання професійних обов'язків медичним працівником, що спричинило тяжкі наслідки для малолітньої особи. Про це повідомили в обласній поліції.

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Слідчі вже встигли опитати матір постраждалої дівчинки та призначили комплекс судово-медичних експертиз.

Призначено ряд експертних досліджень, які допоможуть з'ясувати обставини та надати правову оцінку діям медичних працівників– зазначили правоохоронці.

Мама дівчинки Ірина Саверіна розповіла про деталі перебування дитини в закладі у коментарі телеканалу Тернопіль1. За словами матері, 16 жовтня її доньку Мілену екстрено госпіталізували через блювоту, а згодом перевели до реанімаційного блоку.

Жінка стверджує, що в палаті інтенсивної терапії 9-річну пацієнтку з інвалідністю цілодобово утримували зв'язаною, а рідним забороняли перебувати поруч.

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Дитина весь цей час була прив'язана. На моє зауваження лікар пояснив, що вона не спокійна, а їм треба робити різні маніпуляції. Я зрозуміла, що її прив'язують лише на час цих маніпуляцій. Я не знала, що вона прив'язана в одному положенні 24 години– зазначила мати дитини.

Для знерухомлення дівчинки медичний персонал нібито застосовував чоловічі краватки. Мати також наголосила, що необхідні препарати доньці вводили без дотримання визначених часових інтервалів.

Службова перевірка та юридичні наслідки

Після повернення до паліативного відділення жінка помітила численні гематоми та глибоку рану на нозі дитини, з якої виділялися кров і гній. Ба більше, під час перебування в лікарні вага дівчинки зменшилася з 16 до 13 кілограмів – тобто вона втратила майже п'яту частину всієї маси тіла.

Зауважимо! Ірина Саверіна на початку листопада спрямувала письмові скарги як до керівництва дитячої лікарні, так і до Департаменту охорони здоров'я Тернопільської обласної військової адміністрації, проте тривалий час не отримувала жодної реакції.

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Директор Тернопільської обласної клінічної дитячої лікарні Володимир Семерез заявив журналістам, що в медичному закладі вже ініціювали внутрішнє службове розслідування.

Нагадаємо, в Одесі суд визнав анестезіолога винним у смерті пацієнтки після пластичної операції. Але через закінчення строків давності звільнив його від ув'язнення.

Лікаря зобов'язали виплатити понад 363 тисячі гривень компенсації родичам загиблої за неналежне виконання обов'язків, що включало нехтування анамнезом та помилки під час наркозу.

До слова, як розповів у коментарі 24 Каналу адвокат Геннадій Капралов, пацієнти можуть вимагати компенсацію за неправомірні дії лікарів, якщо доведено завдання фізичного болю, душевних страждань або порушення звичного способу життя.