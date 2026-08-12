Поддержка детей, пострадавших от войны

Новый законопроект, представленный на рассмотрение Верховной Рады, предлагает создать социальные гарантии и компенсации для детей, пострадавших от военных действий со стороны России. Для этого будет функционировать Единая информационная система социальной сферы при Минсоцполитики. Соответствующие изменения описаны в законопроекте №15498.

Документ вносит изменения в некоторые законы о защите прав детей. На законодательном уровне должны быть закреплены следующие определения:

ребенок, пострадавший в результате вооруженной агрессии России против Украины;

депортированный ребенок;

ребенок, принудительно перемещенный или удерживаемый в связи с вооруженной агрессией России;

ребенок, пострадавший в результате военных действий и вооруженных конфликтов.

Законодатели наконец обещают ввести четкие, исчерпывающие и последовательные механизмы предоставления компенсации за ущерб, нанесенный жизни и здоровью ребенка в результате боевых действий.

Кроме того, правительство предлагает уделить внимание помощи детям, пострадавшим от войны. Если закон будет принят, то государство должно организовать работу междисциплинарной комиссии и привлекать в ее состав представителей других органов.

Ранее планировалось создать Государственный реестр детей, пострадавших в результате вооруженной агрессии. Однако чиновники считают, что его целесообразнее заменить Единой информационной базой о вреде, причиненном личным неимущественным правам физических лиц в результате военных действий и вооруженных конфликтов. Это позволило бы обеспечить комплексный подход к учету и поддержке детей.

Проект закона предлагает распространить права и гарантии на детей, получивших статус пострадавших в результате военных действий и вооруженных конфликтов, или же не имевших его до вступления закона в силу.

Лица, которые до достижения совершеннолетия пострадали в результате вооруженной агрессии России против Украины, но до вступления в силу настоящего Закона не получили статус ребенка, пострадавшего в результате военных действий и вооруженных конфликтов, в порядке, установленном Кабинетом Министров Украины, имеют право на компенсацию, предусмотренную настоящим Законом,

– говорится в проекте.

Какие гарантии для детей, пострадавших от войны, действуют сейчас

Закон Украины "О социальной защите и поддержке детей, пострадавших в результате вооруженной агрессии" предусматривает оценку потребностей такого ребенка.

Закон предусматривает медицинскую и реабилитационную помощь, в частности обеспечение необходимыми вспомогательными средствами реабилитации в соответствии с индивидуальным планом. При необходимости психологическая помощь также предоставляется бесплатно. То есть помощь должна зависеть не только от формального статуса, но и от конкретной ситуации ребенка.

Одна из ключевых законных гарантий – это денежная компенсация за вред, причиненный жизни и здоровью ребенка в результате агрессии. Порядок и механизм ее выплаты определяет Кабмин.

Напомним, что пострадавшие от войны дети имеют право на обеспечение питанием, социальными услугами, правовой помощью и другими льготами, предусмотренными законодательством.

Закон не предоставляет каждому пострадавшему ребенку право на получение одинаковой суммы денег или одинакового набора льгот. Помощь должна определяться после оценки индивидуальных потребностей и в зависимости от характера причиненного вреда.