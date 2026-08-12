Підтримка постраждалих від війни дітей

Новий законопроєкт, який подали на розгляд Верховної Ради пропонує створити соціальні гарантії та компенсації для дітей, які зазнали шкоди від воєнних дій з боку Росії. Для цього працюватиме Єдина інформаційна система соціальної сфери при Мінсоцполітики. Відповідні зміни описані в законопроєкті №15498.

Документ вносить зміни до деяких законів про захист прав дітей. На законодавчому рівні мають закріпити визначення:

дитина, яка постраждала внаслідок збройної агресії Росії проти України;

депортована дитина;

примусово переміщена або утримувана дитина у зв’язку зі збройною агресією Росії;

дитина, яка постраждала внаслідок воєнних дій та збройних конфліктів.

Законодавці нарешті обіцяють запровадити чіткі, завершені й послідовні механізми надання компенсації за шкоду життю та здоров'ю дитини через бойові дії.

Крім того, уряд пропонує звернути увагу на допомогу дітям, які постраждали від війни. Якщо закон приймуть, то держава повинна організувати діяльності міждисциплінарної комісії та залучати представників інших органів до її складу.

Раніше планувалося створити Державний реєстр дітей, які постраждали внаслідок збройної агресії. Проте урядовці вважають, що його доцільніше замінити Єдиною інформаційною базою про шкоду, завдану особистим немайновим правам фізичних осіб внаслідок воєнних дій та збройних конфліктів. Це дало б змогу забезпечувати комплексний підхід до обліку та підтримки дітей.

Проєкт закону пропонує поширити права і гарантії на дітей, які отримали статус постраждалих внаслідок воєнних дій та збройних конфліктів, або ж до набрання чинності законом його не мали.

Особи, які до досягнення повноліття постраждали внаслідок збройної агресії Росії проти України, але до набрання чинності цим Законом не отримали статус дитини, яка постраждала внаслідок воєнних дій та збройних конфліктів, у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України, мають право на компенсацію, передбачену цим Законом,

– йдеться в проєкті.

Які гарантії для постраждалих від війни дітей діють зараз

Закон України "Про соціальний захист та підтримку дітей, які постраждали внаслідок збройної агресії" передбачає оцінювання потреб такої дитини.

Закон передбачає медичну та реабілітаційну допомогу, зокрема забезпечення необхідними допоміжними засобами реабілітації відповідно до індивідуального плану. За потреби психологічна допомога також надається безоплатно. Тобто допомога має залежати не лише від формального статусу, а й від конкретної ситуації дитини.

Одна з ключових законних гарантій – це грошова компенсація за шкоду життю та здоров'ю, завдану дитині внаслідок агресії. Порядок і механізм її виплати визначає Кабмін.

Нагадаємо, постраждалі від війни діти мають право на забезпечення харчуванням, соціальними послугами, правничою допомогою та іншими пільгами, що передбачені законодавством.

Закон не дає кожній постраждалій дитині право на отримання однакової суми грошей чи однакового набору пільг. Допомога має визначатися після оцінювання індивідуальних потреб та залежно від характеру шкоди.