Народный депутат Инна Совсун объяснила 24 Каналу, что обе нормы непропорционально бьют по военным и требуют серьезного пересмотра.

Как новый Гражданский кодекс может повлиять на военных?

В законопроекте указано, что есть такое понятие, как "цифровой образ" человека, который охватывает много репрезентаций лица в цифровом пространстве. Это предполагает не только ограничения по публикациям, но и к собственным аккаунтам в соцсетях и банковских приложениях. В перечне лиц, которых это может касаться, – несовершеннолетние, недееспособные и военные.

Во-первых, меня в принципе пугает история, где мы военнослужащих ставим в один ряд с несовершеннолетними детьми и недееспособными. Это, извините меня, унизительно. Во-вторых, я понимаю логику, когда говорят, что мы можем ограничивать публикацию какой-то чувствительной информации. Правда, это должно было бы касаться и гражданских, и военных,

– подчеркнула депутат.

По мнению депутата, проблема глубже, потому что речь идет о доступе к собственным аккаунтам, что является гораздо более серьезным вмешательством в права человека. Норма вызывает вопросы, и сейчас ее анализируют правозащитные организации.

Также в проекте кодекса прописали, что является основанием для того, чтобы человека признали недееспособным, и одним из этих оснований может быть ПТСР.

"Во-первых, ПТСР в большинстве касается военных, хотя не уникально. ПТСР может быть и у гражданских. Однако это тоже такое очень странное уточнение, потому что может быть использовано для манипуляций. Кто-то захочет у кого-то отписать имущество и признает кого-то недееспособным, потому что человек с ПТСР. Поэтому это еще одна норма, о целесообразности которой у меня есть как минимум вопрос на этом этапе", – объяснила Совсун.

Обратите внимание! Вице-премьер-министр по европейской и евроатлантической интеграции Украины Тарас Качка сообщил, что ко второму чтению законопроекта нормы нового Гражданского кодекса будут дорабатывать, учитывая мнение общества. Нужные правки обещают внести в проект как можно скорее.

Что еще известно о проблемах вокруг нового Гражданского кодекса?

Верховная Рада 28 апреля приняла за основу новый Гражданский кодекс из 9 книг, который комплексно обновляет нормы частного права. Из него уже забрали скандальную норму о браке с 14-летними. Однако правозащитники указывают на дискриминационные положения в отношении ЛГБТ+, изменения в определении семьи и процедуре развода.

Отдельно эксперты предостерегают, что новые нормы по публичной информации могут ослабить прозрачность и создать риски для защиты имущества.