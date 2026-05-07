Народна депутатка Інна Совсун пояснила 24 Каналу, що обидві норми непропорційно б’ють по військових і потребують серйозного перегляду.

Як новий Цивільний кодекс може вплинути на військових?

У законопроєкті вказано, що є таке поняття, як "цифровий образ" людини, який охоплює багато репрезентацій особи в цифровому просторі. Це передбачає не лише обмеження щодо публікацій, а й до власних акаунтів у соцмережах і банківських додатках. У переліку осіб, яких це може стосуватися, – неповнолітні, недієздатні та військові.

По-перше, мене в принципі лякає історія, де ми військовослужбовців ставимо в один ряд з неповнолітніми дітьми та недієздатними. Це, вибачте мені, принизливо. По-друге, я розумію логіку, коли кажуть, що ми можемо обмежувати публікацію якоїсь чутливої інформації. Щоправда, це мало б стосуватися і цивільних, і військових,

– наголосила депутатка.

На думку депутатки, проблема глибша, бо йдеться про доступ до власних акаунтів, що є набагато серйознішим втручанням у права людини. Норма викликає запитання, і наразі її аналізують правозахисні організації.

Також в проєкті кодексу прописали, що є підставою для того, аби людину визнали недієздатною, і однією з цих підстав може бути ПТСР.

"По-перше, ПТСР в більшості стосується військових, хоча не унікально. ПТСР може бути й у цивільних. Однак це теж таке дуже дивне уточнення, бо може бути використано для маніпуляцій. Хтось захоче у когось відписати майно і визнає когось недієздатним, бо людина з ПТСР. Тому це ще одна норма, про доцільність якої в мене є щонайменше питання на цьому етапі", – пояснила Совсун.

Зверніть увагу! Віцепрем’єр-міністр з європейської та євроатлантичної інтеграції України Тарас Качка повідомив, що до другого читання законопроєкту норми нового Цивільного кодексу будуть доопрацьовувати, враховуючи думку суспільства. Потрібні правки обіцяють внести до проєкту якомога швидше.

Що ще відомо про проблеми навколо нового Цивільного кодексу?

Верховна Рада 28 квітня прийняла за основу новий Цивільний кодекс із 9 книг, який комплексно оновлює норми приватного права. З нього вже забрали скандальну норму про шлюб з 14-річними. Проте правозахисники вказують на дискримінаційні положення щодо ЛГБТ+, зміни у визначенні сім’ї та процедурі розлучення.

Окремо експерти застерігають, що нові норми щодо публічної інформації можуть послабити прозорість і створити ризики для захисту майна.