Как нардеп Федиенко предлагает улучшить ситуацию с мобилизацией?

Из-за того что многие граждане уехали из Украины или скрылись, ТЦК не могут найти достаточное количество военнообязанных. Поэтому именно от государства зависит, удастся ли вернуть людей и таким образом пополнить ряды ВСУ. Об этом в интервью изданию "Апостроф" сказал народный депутат от фракции Слуга народа и член Комитета по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Александр Федиенко.

Чиновник рассказал, что в таких условиях есть потребность в законодательных изменениях, чтобы было возможно разыскивать так называемых "уклонистов". В частности, выгодными решениями были бы улучшение социальных льгот и повышение денежного обеспечения военнослужащих.

Мы готовы ввести изменения по срокам службы. Это мы можем сделать, чтобы хоть как-то пытаться мотивировать тех военнообязанных, которые еще есть где-то на территории Украины,

– сказал Федиенко.

Но при этом нардеп добавил, что даже такие изменения не мотивируют людей добровольно идти в ТЦК. Он отметил, что люди действительно истощены войной, а количество населения не растет. При этом многие избегают мобилизации, а потому территориальные центры просто не могут пополнять войско. К примеру, в Бориспольском районе Киевской области ТЦК физически не могут найти всех людей. Поэтому, по словам Федиенко, определенные законодательные изменения должны помогать находить таких военнообязанных "на радаре".

"Если была повестка или оповещение, человек в розыске, то дальше должна работать процедура, ограничения его банковских карточек и так далее. Потому что кто-то воюет, а кто-то живет обычной жизнью, находясь где-то там в розыске", – рассказал нардеп.

Федиенко уверяет, что двойных стандартов в Украине не должно быть. И такую инициативу ранее рассмотрел и поддержал профильный комитет Верховной Рады. Но конкретных законопроектов еще не разработали.

Важно помнить, что "розыск ТЦК" означает внесение информации о нарушении правил воинского учета или неявку по вызову. Это не касается того розыска, который осуществляют правоохранительные органы.

Ранее Александр Федиенко писал о возможных изменениях относительно наказания для тех, кто воспользовался имеющимся бронированием и выехал за границу. Последствия должны касаться именно нарушителя, а наказание не должно быть обязательно уголовным. Среди предложенных изменений:

блокировка или ограничение отдельных банковских операций того, кто уехал;

невозможность оформления или продления загранпаспорта;

ограничение консульских услуг;

проблемы с доступом к государственным сервисам;

осложнения официального трудоустройства в Украине;

штрафы или специальный статус нарушителя правил выезда во время военного положения.

Но для всех этих изменений понадобятся отдельные изменения в законы или решение суда.

В то же время во власти все чаще говорят не только об усилении ответственности, но и о необходимости создания понятных сроков службы, системы ротаций и социальных гарантий для военных.

Что известно о реформе армии в Украине?

В интервью 24 Канала капитан ВСУ Даниил Яковлев отметил, что нынешние проблемы в армии связаны не только с зарплатами, но и с неэффективным менеджментом и недостаточной ротацией военных. По мнению военного, денежное обеспечение обещают увеличить, но проблема не решится без социальных льгот и привлечения иностранных добровольцев.

Уже с июня службу обещают сделать более предсказуемой. Владимир Зеленский заявил об изменениях в финансировании, службе и управлении Сил обороны. Военные получат четкие сроки службы, а для пехотинцев разработают отдельные специальные контракты.

В то же время реформа предполагается и в мобилизации. Таким образом государство хочет создать баланс между либерализацией и усилением контроля процесса.