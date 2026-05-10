Як нардеп Федієнко пропонує покращити ситуацію з мобілізацією?

Через те що чимало громадян поїхали з України чи сховалися, ТЦК не можуть знайти достатню кількість військовозобов'язаних. Тому саме від держави залежить, чи вдасться повернути людей і таким чином поповнити лави ЗСУ. Про це в інтерв'ю виданню "Апостроф" сказав народний депутат від фракції Слуга народу та член Комітету з питань національної безпеки, оборони та розвідки Олександр Федієнко.

Посадовець розповів, що в таких умовах є потреби в законодавчих змінах, аби було можливо розшукувати так званих "ухилянтів". Зокрема, вигідними рішеннями були б покращення соціальних пільг і підвищення грошового забезпечення військовослужбовців.

Ми готові запровадити зміни щодо термінів служби. Це ми можемо зробити, щоб хоч якось намагатись мотивувати тих військовозобов'язаних, які ще є десь на теренах України,

– сказав Федієнко.

Але при цьому нардеп додав, що навіть такі зміни не мотивують людей добровільно йти до ТЦК. Він зазначив, що люди дійсно виснажені війною, а кількість населення не росте. При цьому чимало людей уникають мобілізації, а тому територіальні центри просто не можуть поповнювати військо. До прикладу, в Бориспільському районі Київщини ТЦК фізично не можуть знайти всіх людей. Тому, за словами Федієнка, певні законодавчі зміни мали б допомагати знаходити таких військовозобов'язаних "на радарі".

"Якщо була повістка або оповіщення, людина в розшуку, то далі повинна працювати процедура, обмеження його банківських карток і так далі. Бо хтось воює, а хтось живе звичайним життям, перебуваючи десь там в розшуку", – розповів нардеп.

Федієнко запевняє, що подвійних стандартів в Україні не має бути. І таку ініціативу раніше розглянув і підтримав профільний комітет Верховної Ради. Але конкретних законопроєктів ще не розробили.

Важливо пам'ятати, що "розшук ТЦК" означає внесення інформації про порушення правил військового обліку або неявку за викликом. Це не стосується того розшуку, який здійснюють правоохоронні органи.

Раніше Олександр Федієнко писав про можливі зміни щодо покарання для тих, хто скористався наявним бронюванням та виїхав за кордон. Наслідки повинні стосуватися саме порушника, а покарання не має бути обов'язково кримінальним. Серед запропонованих змін:

блокування або обмеження окремих банківських операцій того, хто поїхав;

неможливість оформлення чи продовження закордонного паспорта;

обмеження консульських послуг;

проблеми з доступом до державних сервісів;

ускладнення офіційного працевлаштування в Україні;

штрафи або спеціальний статус порушника правил виїзду під час воєнного стану.

Але для всіх цих змін знадобляться окремі зміни до законів або ж рішення суду.

Водночас у владі дедалі частіше говорять не лише про посилення відповідальності, а й про необхідність створення зрозумілих строків служби, системи ротацій і соціальних гарантій для військових.

Що відомо про реформу армії в Україні?

В інтерв'ю 24 Каналу капітан ЗСУ Данило Яковлев зазначив, що нинішні проблеми в армії пов'язані не лише із зарплатами, але й з неефективним менеджментом та недостатньою ротацією військових. На думку військового, грошове забезпечення обіцяють збільшити, але проблема не вирішиться без соціальних пільг та залучення іноземних добровольців.

Уже з червня службу обіцяють зробити передбачуванішою. Володимир Зеленський заявив про зміни у фінансуванні, службі та управлінні Сил оборони. Військові отримають чіткі терміни служби, а для піхотинців розроблять окремі спеціальні контракти.

Водночас реформа передбачається й у мобілізації. Таким чином держава хоче створити баланс між лібералізацією та посиленням контролю процесу.