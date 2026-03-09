На сколько могут уменьшить отпуск по уходу за ребенком?

Новый Трудовой кодекс расписан в законопроекте №14386. Его создание инициировал Кабинет министров.

В частности, документ предусматривает сокращение отпуска по уходу за ребенком. Сейчас родители оформляют отпуск на три года. Однако в правительстве считают, что он должен длиться четыре месяца. То есть его могут сократить в 9 раз.

В профсоюзах говорят, что такая норма вызовет недовольство. Более того, уменьшение декрета может ухудшить социальные гарантии для работников. А это в свою очередь нарушает Конституцию Украины, где говорится о запрете сужения уже предоставленных прав и гарантий.

Кроме того, дети, матери которых рано будут выходить на работу, будут в раннем возрасте идти в детские сады. А проблема заключается в том, что инфраструктура дошкольного образования плохо развита в Украине. Поэтому малышей не на кого будет оставить, что усложнит выход родителей на работу через четыре месяца после рождения.

Отметим! С 2023 года беременные женщины могут уходить в декрет позже чем за 70 или 90 дней до ожидаемой даты родов. Они имели право пропорционально увеличить послеродовую часть отпуска.

К слову, с 2021 года принят закон обеспечил равные возможности для мужчины и женщины в вопросе совмещения работы с семейными обязанностями. В частности, устраняются законодательные пробелы, ограничивавшие право отца на отпуск по уходу за ребенком.

Ранее такой отпуск отцу ребенка, бабушке, дедушке или другим родственникам, которые фактически ухаживают за малышом, предоставлялся на основании справки с места работы или учебы матери о том, что она вышла на работу до окончания срока ее декрета.