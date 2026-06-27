Что может измениться для иммигрантов, задержанных в США?

В Верховном суде США пересмотрят нормы содержания под стражей иммигрантов, имеющих серьезные судимости. В настоящее время их содержат под стражей на неопределенный срок, пока будет проходить процедура их депортации. Эти преступления были определены Законом Лейкена Райли в то время, когда Дональд Трамп вернулся на пост президента. Но при этом суды будут решать, как долго содержать людей, попавших в немилость ICE. Об этом сообщает Politico.

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Судьи также хотят пересмотреть вопрос о том, должны ли задержанные "под стражей" иммигранты получить право на слушание по вопросу о залоге. На заседании будут определять, представляют ли осужденные постоянную угрозу общественной безопасности или риск побега.

Ранее судебная практика показывала, что содержание под стражей должно длиться примерно 6 месяцев. Но при этом задержанные добивались освобождения, если могли доказать, что нет "разумной вероятности" их неизбежной высылки из страны.

Фактически суд должен определить, могут ли задержанные рассчитывать на индивидуальный пересмотр своего статуса, а не находиться под стражей автоматически.

Хотя это полномочие в отношении содержания под стражей уже давно применяется к лицам, задержанным при пересечении границы, такие же нормы предлагалось применять к иммигрантам, задержанным в любой точке страны.

Однако в отношении задержанных специалистами ICE такой конкретики не было. Фактически люди, которых хотели депортировать, были лишены правовой процедуры. Теперь судьи хотят уточнить, имеют ли такие иммигранты право на отдельное слушание, на котором будут решаться вопросы о залоге или освобождении. Также будет рассматриваться, представляет ли человек реальную угрозу безопасности или риск побега.

Решат ли судьи в конечном итоге вопрос о длительном содержании под стражей лиц с судимостью — неизвестно.

Эксперты отмечают, что главная проблема таких дел заключается в отсутствии четких сроков содержания под стражей, что создает риски длительного фактического лишения свободы без отдельного судебного пересмотра. Фактически это противоречит правам человека, задержанного без надлежащего основания. Суды будут решать, можно ли приравнивать людей, задержанных за нелегальный переход границы, к тем, кого задержали за другие "нарушения" миграционного права.

Рейды ICE в США критикуют даже американцы

Украинцы, проживающие в США, стали чаще сообщать о проверках и задержаниях, проводимых Иммиграционной и таможенной службой США. По их словам, правоохранители более активно проверяют документы и миграционный статус иностранцев. Из-за этого среди части мигрантов растет беспокойство, особенно у тех, кто еще не урегулировал свой правовой статус или ожидает решения о пребывании в стране.

Социологические исследования показали, что, хотя многие граждане США поддерживают контроль над миграцией и депортацию лиц, незаконно находящихся в стране, значительная часть американцев критически относится к жестким методам работы ICE. Больше всего вопросов вызывают массовые рейды, задержания людей без криминального прошлого и длительное содержание мигрантов под стражей.