Що може змінитися для іммігрантів, затриманих у США?

У Верховному Суді США переглянуть норми утримання іммігрантів, які мають серйозні судимості. Наразі їх утримують безстроково, доки відбуватиметься процедура їхньої депортації. Ці злочини визначили Законом Лейкена Райлі у той час, коли Дональд Трамп повернувся на пост президента. Але при цьому суди будуть вирішувати, час утримання людей, які потрапили в немилість ICE. Про це повідомляє Politico.

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Судді також хочуть переглянути питання, чи повинні затримані "під вартою" іммігранти отримати право на слухання щодо застави. На засіданні матимуть визначати, чи становлять засуджені постійну загрозу громадській безпеці чи ризик втечі.

Раніше судова практика показувала, що утримання під вартою має відбуватися приблизно 6 місяців. Але при цьому затримані домагалися звільнення, якщо вони можуть довести, що немає "розумної ймовірності" їхнього неминучого вивезення з країни.

Фактично суд має визначити, чи можуть затримані розраховувати на індивідуальний перегляд свого статусу, а не перебувати під вартою автоматично.

Хоча це повноваження щодо утримання під вартою вже давно застосовується до осіб, ув'язнених під час перетину кордону, але такі ж норми пропонували застосували щодо іммігрантів, яких затримали будь-де в країні.

Але щодо ув'язнених фахівцями ICE такої конкретики не було. Фактично люди, яких хотіли депортувати, були позбавлені правової процедури. Тепер судді хочуть уточнити, чи мають такі іммігранти право на окреме слухання, де розв'язуватимуть питання застави або звільнення. Також розглядатимуть, чи становить людина реальну загрозу безпеці або ризик втечі.

Чи вирішать судді зрештою питання щодо тривалого утримання під вартою осіб з судимістю – невідомо.

Експерти вказують, що головна проблема таких справ полягає у відсутності чітких строків утримання під вартою, що створює ризики тривалого фактичного позбавлення свободи без окремого судового перегляду. Фактично це суперечить правам людини, яку затримали без належної підстави. Суди будуть вирішувати, чи можна прирівнювати людей, який затримали за нелегальний перехід кордону й тих, кого затримали за інші "порушення" міграційного права.

Рейди ICE у США критикують навіть американці

Українці, які проживають у США, почали частіше повідомляти про перевірки та затримання, які проводить Імміграційна та митна служба США. За їхніми словами, правоохоронці активніше перевіряють документи та міграційний статус іноземців. Через це серед частини мігрантів зростає занепокоєння, особливо в тих, хто ще не врегулював свій правовий статус або очікує на рішення щодо перебування в країні.

Соціологічні дослідження показали, що хоча багато громадян США підтримують контроль над міграцією та депортацію осіб, які перебувають у країні незаконно, значна частина американців критично ставиться до жорстких методів роботи ICE. Найбільше запитань викликають масові рейди, затримання людей без кримінального минулого та тривале утримання мігрантів під вартою.