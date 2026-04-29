В чем самая большая опасность?

Часто собак выгуливают без поводков или намордников, что мешает окружающим. Например, даже собаки, в которых есть владельцы, могут нападать на людей. Также часто животных выгуливают на территории школ или других общественных заведений, что также является нарушением. Об одном из таких случаев стало известно от Полтавского районного управления полиции.

Мужчина выгуливал своих собак прямо в центре Полтавы. Домашние любимцы гуляли без поводка при том, что улица считается общественным местом. Один из местных сообщил в полицию, что собаки на него напали.

Полицейские начали проверку и выяснили, что 65-летний мужчина подвергал полтавчан и гостей города опасности. Известно, что собаки и до этого нападали на людей.

За такое нарушение содержания собак на владельца составили административный протокол по статье 154 КУоАП. Соответствующее дело направили на рассмотрение суда. Кроме того, полицейские провели беседу с мужчиной, чтобы подобных случаев больше не было.

Контекст. Закон предусматривает, что собак нельзя выгуливать без поводков и намордников в местах, где это не разрешено. За такие действия владелец может получить предупреждение или штраф в размере от одного до трех необлагаемых минимумов доходов граждан. Если из-за этого нарушения пострадали люди, или оно было совершено повторно в течение года – то штраф возрастает до 3 – 5 необлагаемых минимумов доходов и даже могут конфисковать животное.

Как граждане относятся к запрету выгула собак без поводков?

Для многих владельцев собак важным является комфорт собаки, но при этом и сохранение безопасности окружающих. Это означает, что большинство граждан сознательные и понимают ответственность за животное. Такой вопрос в Treads подняла пользовательница под ником k_ulianna_. Она спросила у других, нормально ли, что собак выгуливают на территории школы.

Большинство комментариев были единодушны – такого не должно быть.

Все собаки должны быть в городе на поводках. Территория школы – не место для выгула. Относительно намордника – зависит от породы,

– прокомментировала другие украинка этот пост.

По словам еще одной пользовательницы, собака должна быть тренированная и спокойная, чтобы ее можно было выгуливать без поводка. Но выгул на территории школы действительно не должен происходить.

Какие есть правила содержания собак в Украине?

В Украине ужесточили ответственность за содержание домашних животных. Владельцы должны соблюдать правила ухода, безопасности и не допускать вреда другим. Основная цель изменений – повысить ответственность владельцев и защиту как людей, так и самих животных.

Для отдельных пород собак во время выгула обязательным является использование намордника. Владельцы обязаны контролировать животное и не допускать опасного поведения.

Держать собаку на привязи не запрещено, но только при условии соблюдения надлежащих условий содержания. Запрещено оставлять животное без укрытия, воды, пищи или в условиях, наносящих ей страдания. Нарушение этих требований могут квалифицировать как жестокое обращение.