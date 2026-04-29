У чому найбільша небезпека?

Часто собак вигулюють без повідців чи намордників, що заважає оточуючим. Наприклад, навіть собаки, в яких є власники, можуть нападати на людей. Також часто тварин вигулюють на території шкіл чи інших громадських закладів, що також є порушенням. Про один з таких випадків стало відомо від Полтавського районного управління поліції.

Чоловік вигулював своїх собак просто в центрі Полтави. Домашні улюбленці гуляли без повідця при тому, що вулиця вважається громадським місцем. Один з місцевих повідомив до поліції, що собаки на нього напали.

Поліціянти розпочали перевірку та з'ясували, що 65-річний чоловік наражав полтавців та гостей міста на небезпеку. Відомо, що собаки й до цього нападали на людей.

За таке порушення утримання собак на власника склали адміністративний протокол за статтею 154 КУпАП. Відповідну справу направили на розгляд суду. Крім того, поліцейські провели бесіду з чоловіком, аби подібних випадків більше не було.

Контекст. Закон передбачає, що собак не можна вигулювати без повідців і намордників у місцях, де це не дозволено. За такі дії власник може отримати попередження чи штрафу у розмірі від одного до трьох неоподатковуваних мінімумів доходів громадян. Якщо через це порушення постраждали люди, або воно було вчинене повторно протягом року – то штраф зростає до 3 – 5 неоподаткованих мінімумів доходів і навіть можуть конфіскувати тварину.

Як громадяни ставляться до заборони вигулу собак без повідців?

Для багатьох власників собак важливим є комфорт собаки, але при цьому й збереження безпеки оточуючих. Це означає, що більшість громадян свідомі й розуміють відповідальність за тварину. Таке питання в Treads порушила користувачка під ніком k_ulianna_. Вона запитала в інших, чи нормально, що собак вигулюють на території школи.

Більшість коментарів були одностайні – такого не має бути.

Всі собаки мають бути в місті на повідцях. Територія школи – не місце для вигулу. Щодо намордника – залежить від породи,

– прокоментувала інші українка цей пост.

За словами ще однієї користувачки, собака має бути тренований і спокійний, щоб його можна було вигулювати без повідця. Але вигул на території школи дійсно не повинен відбуватися.

Які є правила утримання собак в Україні?

В Україні посилили відповідальність за утримання домашніх тварин. Власники мають дотримуватися правил догляду, безпеки та не допускати шкоди іншим. Основна мета змін – підвищити відповідальність власників і захист як людей, так і самих тварин.

Для окремих порід собак під час вигулу обов’язковим є використання намордника. Власники зобов’язані контролювати тварину та не допускати небезпечної поведінки.

Тримати собаку на прив'язі не заборонено, але лише за умови дотримання належних умов утримання. Заборонено залишати тварину без укриття, води, їжі або в умовах, що завдають їй страждань. Порушення цих вимог можуть кваліфікувати як жорстоке поводження.