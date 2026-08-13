Порядок обмена водительских удостоверений, выданных до 16 ноября 2008 года

В 2008 году Верховная Рада приняла закон № 586-VI, изменивший систему категорий транспортных средств. Соответственно, отметки, внесенные в полученные ранее права, были неполными. Министерство внутренних дел устранило эту проблему. Как именно – сообщили в Главном сервисном центре.

Ранее в водительских удостоверениях категории обозначались латинскими буквами А, В, С, D. Впоследствии правила обновили и добавили классификации. В водительских удостоверениях, выданных после 2008 года, к каждой из букв добавили "1", что означает дополнительные права для водителей.

Те граждане, кто получил водительское удостоверение до введения изменений (то есть до 16 ноября 2008 года), теперь могут получить новые права без сдачи теоретического или практического экзаменов. В Сервисном центре уточнили соответствие:

А1, А могут иметь те, кто ранее получил только категорию А;

В1, В – те, у кого была категория В;

С1, С предоставляется тем, у кого была категория С;

D1, D соответствует категории D;

BЕ появляется в правах тех, кто имел категории В и Е;

C1E, СЕ соответствует категориям C и Е;

D1E, DЕ соответствует категориям D и Е;

От водителя не требуется проходить дополнительное обучение для автоматического открытия соответствующих категорий. Важно также, что при обмене сохраняется дата открытия соответствующей категории, что позволяет подтвердить водительский стаж,

– говорится в сообщении.

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Водитель, получающий новое удостоверение, должен проверить наличие всех категорий, которые у него были ранее. Важно напомнить, что теперь водительские права с категориями А1, А, В1, В, ВЕ выдаются сроком на 15 лет, а для других транспортных средств – на 5.

Можно ли пользоваться просроченным водительским удостоверением

Во время военного положения в Украине можно управлять автомобилем с просроченным водительским удостоверением, но только если это удостоверение было выдано впервые на 2 года. Это предусмотрено постановлением Кабмина № 184. Упрощение действует в течение всего военного положения и еще один год после его прекращения или отмены.

В то же время просроченное удостоверение формально считается недействительным и подлежит обмену, поэтому в МВД советуют не откладывать его замену. Обмен можно осуществить онлайн через "Кабинет водителя" или приложение "Дія", если удостоверение отображается в приложении. Также это можно сделать в сервисном центре МВД независимо от места проживания.